3-0 Le Barça franchit une nouvelle étape vers le titre après une deuxième partie écrasante | Réseaux sociaux sportifs

Le FC Barcelone féminin a franchi une nouvelle étape vers la conquête du titre de la Ligue, battant Séville 3-0, résultat qu’il a signé en seconde période au cours de laquelle l’équipe catalane a écrasé son rival.

Après une première partie largement dominée par l’équipe de Barcelone, mais qui s’est conclue par un match nul et vierge, le deuxième acte a commencé par un jeu intense dans lequel les Catalans ont assiégé le but de Cata Coll jusqu’à ce qu’une défense touche le ballon avec ses mains, dans un tir de Martens. Alexia Putellas a marqué le premier but à onze mètres (1-0, min. 48).