3-0 Le Betis commence la route de l’Europe bien avant un Real méconnaissable | Sports

Le Betis a bien entamé le deuxième tour en route vers la zone européenne de la table et a remporté la Real Sociedad 3-0, une équipe qui avait le meilleur match dans la première partie du tournoi et était méconnaissable au Benito Villamarín devant une équipe locale beaucoup plus intense et performante.

L’équipe sévillane était le dominateur absolu de la première partie, dans laquelle il a réalisé un 2-0 avec des buts de Borja Iglesias et Joaquín Sánchez, tandis que dans la seconde, il a contrôlé la situation contre la formation Gipuzkoan, qui a erré dans la région de Verdiblanca mais jamais avec le sentiment que je pourrais tirer quelque chose de positif de cette visite dans la capitale andalouse.