3-1. Le Barça fait figure de favori | Sports

Le Barça a fait irruption dans la Coupe d’Espagne 2020 avec le statut de champion actuel et avec l’identité du favori; incontestable dans les deux buts, dans le sien avec un Juanjo sensationnel et au contraire avec une détermination imparable avec laquelle il a plié Osasuna Magna, en attendant ElPozo Murcia.

Avec une force énorme dans les premières minutes et un magnifique gardien de but a construit sa victoire sur le bloc du Barça, qui n’a ni bien commencé ni été supérieur à l’équipe navarraise dans la mise en scène, mais il n’a pas eu besoin de briser le duel, car il a un coup de poing écrasant , même le moins attendu. Et sans Ferrao.