3-2 Daniel lance le Barça en finale | Sports

À sept minutes de la fin, le Brésilien Daniel Shiraisi a reçu le ballon, s’est retourné, a tiré au sort Álex et a battu Espíndola avec son droit de marquer 2-1 et la différence en demi-finale de la Coupe d’Espagne 2020 ce samedi entre ElPozo Murcie et Barça, culminent le retour du Barça et jettent l’actuel champion en finale contre l’Albali Valdepeñas Vineyard (3-2).

L’équipe de Ciudad Real entre dans le duel décisif; le bloc catalan est où il doit y avoir un modèle de son niveau, sa hiérarchie, son ampleur, son talent et sa puissance, dans le dernier affrontement pour le titre, peu importe le nombre de joueurs tels que Ferrao, Esquerdinha et Sergio Lozano manquants, blessé.