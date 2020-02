3-3. Cravate au rythme rapide qui renforce Majorque Sports

L’égalité à trois avec laquelle s’est terminé le match entre le Betis et Majorque, dans un choc passionnant de buts et d’alternatives sur le tableau de bord, a laissé l’équipe des Baléares plus forte, dans leur combat pour sortir de la descente, que l’Andalou, qui suit ralenti dans l’approche de l’Europe.

L’équipe bétique a réussi à surmonter les buts qui l’ont mis deux fois au tableau de bord, mais quand il a mis le résultat en sa faveur, il ne savait pas comment maintenir la solidité défensive et Majorque a trouvé le prix de son combat pour sortir vivant Villamarin