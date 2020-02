32-23. Le bloc du Barça ne donne pas d’options au champion de Croatie | Réseaux sociaux sportifs

Le Barça continue de se consolider dans la direction du groupe A de la Ligue des champions de handball après avoir battu le PPD croate de Zagreb aujourd’hui 32-23 dans un affrontement dominé de bout en bout par l’équipe de Xavi Pascual contre un adversaire qui n’a jamais dérangeait les Catalans.

En plus du sport, la rencontre a eu des moments d’émotion particulière dans la figure de Victor Tomás pour son trente-cinquième anniversaire, le célébrant avec six buts, et le Danois Casper Mortensen, qui a sauté sur la piste à la 23e minute après 14 mois sans jouer en raison d’une blessure grave à la Coupe du monde l’an dernier.