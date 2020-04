32 personnes arrêtées pour exploitation sexuelle depuis le début de l’internement | La politique

La police nationale a arrêté 32 personnes pour exploitation sexuelle et a libéré 25 femmes victimes de la traite depuis le début de l’internement, période au cours de laquelle 44 opérations liées à l’exploitation par le travail ont également été menées, faisant 53 détenus. .

Cela a été détaillé ce jeudi par le directeur adjoint de la police nationale, le commissaire José Ángel González, lors de la conférence de presse après la réunion du comité technique de suivi de la pandémie de coronavirus.

La police nationale et la garde civile ont arrêté 109 personnes mercredi pour désobéissance ou résistance lorsqu’elles ont été prises en violation des règles de l’état d’alarme et ont interposé plus de 9200 sanctions, selon les contrôles des deux organes, qui ont apprécié le travail de la police locale et une bonne coordination et collaboration entre tous les agents.

“L’enquête sur les organisations qui profitent de la faiblesse des personnes et de leurs besoins pour les exploiter sur le lieu de travail, en portant atteinte aux droits fondamentaux”, poursuit le commissaire de police, avant d’annoncer le nombre d’arrestations pour exploitation par le travail et sexuelle.

La police a également revendiqué une coopération continue sur la scène internationale qui permet de détecter les réseaux de captage et les itinéraires de transfert pour arrêter plus tard les personnes impliquées et libérer les victimes.

De même, le commissaire a remercié les citoyens pour leur collaboration dans la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation par le travail, puisque près de 200 communications ont été reçues, à la fois par courrier électronique (trata@policia.es) et par téléphone ( 900105090) autorisé à signaler ces crimes de manière anonyme.

À titre d’exemple de l’utilité des deux canaux, il a expliqué que trois femmes qui pratiquaient la prostitution dans une maison de la ville d’Estepona à Malaga ont récemment été libérées et que leurs deux exploiteurs ont été arrêtés.

Le commissaire a également salué la figure de l’interlocuteur de la police sanitaire, qui est responsable de la coordination et de l’exécution des actions liées à toute manifestation de violence ou d’intimidation contre le personnel de santé.

Grâce à ces interlocuteurs, la Police nationale a entretenu plus de 4 200 contacts avec le secteur de la santé afin de mener à bien la devise “prendre soin de qui s’occupe de vous”.

De cette façon, je peux découvrir un homme qui se faisait passer pour un médecin, prétendument pour frauder des agents de santé d’un hôpital de Madrid.

L’homme arrêté avait un uniforme sanitaire et une carte d’identité qui l’accréditait en tant que médecin spécialiste au service d’immunologie d’un centre et a contacté plusieurs de ces professionnels pour collecter de l’argent pour l’achat d’équipement de protection individuelle.

Pour sa part, le chef de l’état-major de la garde civile, le général José Manuel Santiago, a souligné l’arrestation à La Corogne d’une personne qui s’est présentée pour travailler comme infirmière dans une maison de soins infirmiers sous un faux titre, raison pour laquelle Il a été arrêté pour un crime de falsification documentaire et un autre d’intrusion professionnelle.

Il a mis en évidence le travail de l’institut armé avec les groupes les plus vulnérables, tels que 950 services humanitaires, sauvetages et aides de toutes sortes, 1 981 activités de protection des victimes de violence de genre, 291 entretiens avec des centres de santé, 298 avec des municipalités et 362 avec le personnel des centres et résidences pour personnes âgées.

Lors de leur intervention, la police et les officiers de la garde civile ont souligné que les agents trouvaient des délits et les portaient à l’attention du tribunal, qui est celui qui décide.

Ils l’ont fait lorsqu’ils ont été interrogés sur un éventuel “abus de pouvoir ou mauvaise interprétation du décret d’alarme” lors de certaines arrestations, comme celui d’une femme à Murcie pour avoir diffusé un audio dans lequel elle était alertée de la possible contagion par COVID-19 d’un employé d’un supermarché, et si plus de clarté de l’information serait nécessaire.