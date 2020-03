33-30. L’Angleterre n’abandonne pas | Réseaux sociaux sportifs

L’Angleterre a réalisé à Twickenham contre le Pays de Galles (33-30), le dernier champion, une victoire essentielle pour continuer à aspirer au titre du tournoi des Six Nations 2020, même si cela dépend toujours de la France, la seule équipe qui a remporté tous ses matchs jusqu’à présent.

Il avait besoin du XV de la Rose pour gagner dans son temple. Cela n’a pas échoué. Deux essais d’Anthony Watson (m.3) et Elliot Daly (m.31) et les lancers aux bâtons d’Owen Farrell ont ouvert la voie dans la première moitié (20-9), dans laquelle il était supérieur au Gallois, qui à peine Ils ont pu répondre avec trois emplacements (deux de Leigh Halfpenny et un de Dan Biggar).