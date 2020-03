36 cas confirmés de coronavirus au Panama; le gouvernement annonce l’interdiction des vols en provenance d’Europe

(Crédit: LUIS ACOSTA / . via .)

(CNN espagnol) – Le nombre de cas confirmés de coronavirus au Panama est passé à 36, selon l’annonce du gouvernement vendredi soir. Parmi les personnes infectées, il y a 33 Panaméens (18 hommes et 18 femmes) et 3 étrangers (2 Allemands et un Vénézuélien).

Le gouvernement a également annoncé, sans préciser depuis quand, l’interdiction des vols en provenance d’Europe.

Le Panama a également annoncé, dans un communiqué, que “les activités, actes et événements tels que foires, congrès, événements culturels, religieux, sportifs, festifs, dansants et / ou concerts sont suspendus sur tout le territoire national”.

En outre, “l’embarquement et le débarquement temporaires des navires de croisière, des mini-croisières, entre autres, dans les zones à haut risque, ont été suspendus”. “Les personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires, doivent débarquer doivent rester sous observation et surveillance pendant une période d’au moins 14 jours”, a indiqué le gouvernement dans le texte.

