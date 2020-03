3e âge à l’époque du coronavirus. – Latina News – Miami – Floride du Sud – USA

Par: Martha Cervino

Dans la crise que nous vivons en présence de la pandémie COVID-19 Nous aborderons un thème transcendant pour les personnes âgées et qui augmente sans aucun doute dans ces circonstances, la solitude, et dans ces moments d’isolement social, vous devez réfléchir à la façon de les protéger car ils sont la population la plus vulnérable

Protégez-les de nous: Si nous sommes malades de la grippe, même si elle est bénigne, il vaut mieux ne pas rendre visite à nos grands-parents. Si nous le devons, nous devons être extrêmement prudents avec l’hygiène respiratoire et le lavage des mains, mais surtout avant un contact étroit avec eux. Si la personne âgée vit avec une famille, tous les membres doivent prendre les mêmes mesures, y compris les enfants, qui doivent être surveillés par leur lavage des mains.

Les personnes du troisième âge éprouvent une solitude indésirable, soit en raison de la mort de membres de la famille ou d’êtres chers, soit en raison de la perte d’autonomie, en raison d’une maladie ou d’une maladie qui fait d’eux, dans certains cas, des personnes dépendantes. Pour leur santé mentale, il est important que cela n’implique pas l’isolement social, donc Renforcons l’accompagnement avec les appels téléphoniques et la messagerie.

Si vous vivez seul, nous pouvons vous aider à garder votre maison propre: Il faut nettoyer avec un désinfectant les surfaces où il pourrait y avoir des sécrétions respiratoires et renforcer le nettoyage dans les zones de la maison que l’on sait faire plus rester.

Attention aux panneaux d’avertissement: il faut être attentif aux signes et symptômes tels que fièvre qui ne se calme pas, détresse respiratoire, altération de l’état de conscience ou toute détérioration notable, et s’ils surviennent, consulter immédiatement les services de santé. Il est très important que nous nous assurions que vous avez tous vos médicaments à domicile.

Un homme âgé au lit examiné par un médecin

Évitez les foules: Par exemple, aller à la banque pour eux s’ils en ont besoin, les accompagner à regarder la messe à la télévision, leur conseiller d’aller au supermarché en premier lieu, car ils ont fixé des horaires réservés aux personnes âgées et s’ils ont l’habitude de faire de l’exercice dans un centre ou avec des amis, trouvez-les et promenez-vous avec eux dans des endroits ouverts.

Nous le répétons, c’est le famille Le grand point d’appui, rendre visite à nos aînés, prendre soin de leur bien-être, s’impliquer dans les moments importants de notre vie et leur faire voir qu’ils ne sont pas seuls est très important. L’amour de la famille il est irremplaçable et il nous donne l’occasion de rendre librement tout ce que nous avons reçu de nous.

Marta Cervino / Propriétaire Senior Center Adult Day Care / martaelba30@yahoo.com