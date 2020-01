4-0 La Colombie se défend sous la trace de Carrascal et plonge l’Équateur | Réseaux sociaux sportifs

L’équipe colombienne des moins de 23 ans a revendiqué mardi le pré-olympique et l’a fait dans le sillage de l’attaquant Jorge Carrascal, qui a contribué un but et deux passes décisives pour la victoire 4-0 sur l’Équateur, qui était au contraire au bord du gouffre après les deux premiers jours du groupe A.

La promesse de River Plate a trouvé dans le milieu de terrain Nicolás Benedetti le partenaire idéal pour briser une équipe équatorienne qui est venue parmi les favoris pour obtenir l’une des deux places à Tokyo 2020, mais aujourd’hui est plus près d’être le premier éliminé de la championnat