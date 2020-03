4-0 Les Bryan clôturent leur course en Coupe Davis et remettent le billet aux États-Unis | Réseaux sociaux sportifs

Le duo formé par les frères Bob et Mike Bryan a scellé la victoire américaine sur l’Ouzbékistan à Honolulu, pour obtenir la passe pour la finale de la Coupe Davis à Madrid pour la deuxième année consécutive.

Bob et Mike Bryan ont battu Sanjar Fayziev et Denis Istomin 6-3 et 6-4 lors du dernier match de ce couple mythique de la Coupe Davis, pour atteindre la finale 3-0. Ensuite, Tommy Paul a battu Istomin 6-3 et 6-0, et a fermé l’égalité. Les Américains ont remporté les quatre matchs sans renoncer à un seul set.