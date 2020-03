Un doublé du Mexicain Roberto Alvarado, un but de Julio César Domínguez et un but de l’Uruguayen Jonathan Rodríguez ont mené Cruz Azul 4-2 à la victoire sur Xolos samedi au tournoi mexicain de Clausura.

Avec les deux dans ce match, Jonathan Rodriguez a atteint huit buts et a été laissé seul en tant que leader des buteurs, tandis que son équipe est revenue à la première place du classement.