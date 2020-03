4 applications gratuites pour passer des appels vidéo pendant la mise en quarantaine du Covid-19 (et pourquoi Zoom est si populaire)

En quelques semaines, le monde a dû se réinventer.

La pandémie de coronavirus a conduit de nombreux pays à mettre leurs populations en quarantaine.

Maintenant les réunions de travail sont virtuelles, les familles communiquent avec les appels vidéo et les amis organisent des fêtes dans les applications.

Bien sûr, les outils de messagerie instantanée populaires comme Facebook Messenger, Whatsapp ou Telegram proposent également des appels vidéo.

Cependant, le nombre de participants est généralement une limitation, donc son utilisation reste généralement strictement personnel.

Comme le télétravail s’est développé et que de plus en plus de personnes doivent rester à la maison, le besoin de programmes plus flexibles et plus puissants s’est accru.

Chez BBC Mundo, nous avons compilé quelques applications gratuites et variées pour vous aider à rester en contact avec votre famille et vos amis ou à maximiser les performances de votre entreprise si vous faites du télétravail.

1. Skype

C’est certainement l’une des applications d’appels vidéo les plus connues.

Skype autorise un maximum de 25 appels par participant.

Il a été créé en 2003 et sa popularité a poussé le géant de la technologie Microsoft à s’en emparer en 2011 pour 8 500 millions de dollars.

En sa faveur, sa conception intuitive, la possibilité de passer des appels vidéo en haute définition et la qualité sonore se démarquent.

Cependant, la limite pour les appels vidéo est de 25 participants, ce qui réduit la possibilité d’organiser des réunions de travail s’il s’agit d’une grande entreprise.

2. Discorde

Peut-être qu’une génération est complètement inconnue, mais c’est peut-être l’application de communication le plus populaire auprès des amateurs de jeux vidéo.

Pour le dire en quelque sorte, il s’agit d’une application qui combine les fonctions d’un outil d’appel vidéo tel que Skype avec la communication via des canaux ou des thèmes proposés, par exemple, Slack.

La communauté des joueurs l’a considérée comme son application en raison de la possibilité d’organiser des communautés où un jeu de jeu vidéo peut être diffusé tout en communiquant entre eux.

Discord est peut-être l'application de communication la plus populaire parmi les amateurs de jeux vidéo.

Les utilisateurs réguliers de l’application consultés par BBC Mundo soulignent leur polyvalence et grande fonctionnalité avec un design très simple.

Ils commentent également que la possibilité d’organiser des appels vidéo selon le thème signifie également que l’application peut être utilisée à niveau professionnel. Et c’est que la même entreprise pourrait ouvrir autant de canaux que de projets qu’elle mène.

3. Houseparty

Dans cette application simple, des groupes de huit personnes maximum peuvent remplacer leurs réunions sociales par des appels vidéo où ils peuvent même jouer.

L’application comprend des jeux populaires comme triviaux ou qui est qui.

Cette application propose des jeux pour les participants aux appels vidéo.

Il est disponible pour Android et iOS et également au format de bureau pour les ordinateurs.

4. Zoom

Avec l’isolement social, c’est probablement l’application qui donne le plus à parler.

Son utilisation n’est pas seulement limitée à l’environnement des affaires. Plusieurs centres éducatifs utilisent également cet outil d’offrir des cours virtuels.

Selon un article du journal britannique Financial Times, la valeur des actions de Zoom a triplé début mars, dans un environnement dans lequel “les investisseurs opportunistes recherchent des entreprises qui peuvent bénéficier de la peur de la santé mondiale”.

L’entreprise a été fondée en 2011 et est basée dans la ville californienne de San José, dans la Silicon Valley.

Selon certains de ses utilisateurs, la simplicité et la rapidité de Zoom pour organiser des réunions C’est l’un de ses points forts.

De plus, ils soulignent le grand nombre de fonctions que permet sa version gratuite, pouvant regrouper jusqu’à 100 vidéoconférences en même temps.

La simplicité et la rapidité de Zoom pour organiser des réunions est l'un de ses points forts.

En fait, aucune inscription requise pour rejoindre une réunion créée précédemment.

Plusieurs entreprises et institutions de renom utilisent Zoom, comme Uber, la compagnie aérienne Delta, le site Internet des offres Groupon ou l’Université de San Francisco … et aussi BBC Mundo.

