Barcelone a scellé la passe pour les quarts de finale de la Copa del Rey après une réconfortante raclée de Leganés au Camp Nou (5-0), où le projet Quique Setién a retrouvé sa verticalité et a respiré après la défaite de la ligue contre le Valence

L’équipe du Barça, plus incisive en attaque, a condamné l’équipe “ concombre ” avec les buts de Clément Lenglet et Antoine Griezmann, en première mi-temps, et Lionel Messi, par double jeu, et Arthur Melo, après la pause.