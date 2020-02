5 conseils pour s’endormir (mieux) grâce à la solution 4 saisons

Nous avons tendance à oublier que nos ancêtres vivaient très en phase avec les saisons. Les levers et couchers de soleil déterminent leur horaire de sommeil, tandis que les saisons de croissance déterminent les fruits et légumes qu’ils mangent. De nos jours, il n’est pas rare de passer la plupart de votre temps sous un éclairage artificiel et de manger tout type de nourriture que vous voulez, quand vous en avez envie. Mais cela pourrait-il expliquer pourquoi nous nous sentons régulièrement délabrés et anxieux? Dans son livre THE 4 SEASON SOLUTION, l’auteur Dallas Hartwig nous ouvre les yeux sur la façon dont vivre plus en phase avec les saisons changeantes pourrait aider à stimuler notre énergie, à améliorer notre santé et à nous sentir généralement plus heureux. Dans la sélection spéciale ci-dessous, il partage 5 conseils pour un meilleur sommeil.

Beaucoup de gens ont tendance à trop penser au sommeil en l’analysant, en le planifiant et en le structurant, au lieu de se concentrer sur la suppression des obstacles qui l’empêchent de se déplier naturellement. C’est précisément ce que fait un mouvement pour tomber dans le sommeil, créant un espace pour notre corps pour atteindre le repos, la restauration et la récupération dont nous avons si profondément besoin chaque nuit.

Fournissez des signaux environnementaux qui permettent à votre corps de se sentir détendu et en sécurité.

Pendant plusieurs heures avant de dormir, évitez les films, livres et autres médias stimulants intellectuellement ou émotionnellement ou stressants. Si vous lisez un roman évocateur ou regardez un thriller psychologique sur Netflix, vous générerez une excitation émotionnelle et peut-être une réponse au stress qui peut rendre beaucoup plus difficile de s’endormir. Pendant ces heures précédant le sommeil, évitez les activités frustrantes ou potentiellement déclencheuses, comme la vérification des e-mails professionnels ou le montage de meubles IKEA. Ces choses vous attendront toujours le matin.

Évitez également les exercices intenses en quelques heures avant le coucher. Si votre horaire dicte que vous devez faire de l’exercice le soir, diminuez considérablement l’intensité afin de ne pas générer de réponse au stress qui émousse la sécrétion de mélatonine qui est nécessaire pour un sommeil profond et réparateur. Si vous devez faire votre exercice le soir, le yoga réparateur est meilleur qu’un cours de spin intense.

Si vous avez un partenaire avec qui vous dormez ensemble, évitez les conversations émotionnellement intenses juste avant de vous coucher, car elles sont très susceptibles de déclencher du stress et d’altérer le sommeil. Un argument avant le coucher fera probablement dérailler le sommeil idéal.

Évitez la caféine, la nicotine et l’alcool la nuit.

De nombreuses personnes utilisent de l’alcool pour décompresser, surtout si elles ont eu une journée difficile ou stressante. Mais il y a aussi un effet stimulant de l’alcool, c’est pourquoi si vous buvez plusieurs verres avant le coucher, vous vous réveillerez ou tournerez souvent au milieu de la nuit. Pour un sommeil optimal, arrêtez de boire trois ou quatre heures avant le coucher afin d’avoir le temps de l’effacer de votre système avant de vous synchroniser sur ce mode de sommeil réparateur. De même, la caféine a plus d’impact stimulant et perturbant le sommeil que vous ne le pensez. Si vous avez du mal à dormir et que vous consommez régulièrement de la caféine, vous devez au moins considérer sa contribution possible à vos problèmes de sommeil.

Si vous avez du mal à limiter votre consommation de caféine au matin, effectuez l’expérience suivante: passez une semaine sans boire de caféine l’après-midi et voyez comment va votre sommeil. Vous pourriez penser que la caféine n’a aucun effet sur votre sommeil, car vous pouvez boire une tasse de café et aller directement au lit. Mais cela indique simplement que vous êtes suffisamment épuisé pour dormir malgré la stimulation chimique. Vous pourriez être surpris par la différence que cette simple modification peut faire dans votre sommeil.

Essayez d’éliminer toute pollution lumineuse et sonore de votre chambre.

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2 (de LA SOLUTION EN 4 SAISONS), cela signifie éviter les écrans, ou tout au moins acquérir des lunettes bloquant la lumière bleue si vous devez absolument être sur votre ordinateur ou votre téléphone deux ou trois heures avant de vous coucher. Il existe plusieurs programmes et applications informatiques, comme f.lux et Night Shift, qui aident à filtrer ces longueurs d’onde bleues problématiques.

S’il y a de la lumière qui passe à travers vos fenêtres, accrochez des rideaux occultants ou des stores pour la bloquer complètement, afin que votre pièce soit sombre comme une grotte. Si vous voyagez ou que l’obscurité totale à la maison n’est pas possible pour une raison quelconque, portez un masque pour les yeux au lit. Pour éviter l’expérience abrupte et stressante de se réveiller avec une alarme sonore (le mot alarme lui-même indique un problème!), Je recommande plutôt une alarme lumineuse: une ampoule à intensité réglable que vous pouvez programmer pour éclairer lentement votre chambre le matin, aidant vous réveiller en imitant un lever de soleil naturel. Commencez votre journée avec la lumière! Pensez également aux lampes au sel de l’Himalaya qui dégagent une lueur douce et chaleureuse dans la chambre. Parce qu’elles correspondent aux teintes chaudes du soleil couchant, elles sont particulièrement utiles le soir et je trouve la mienne très apaisante.

Pour réduire l’impact de la pollution sonore, utilisez une machine à bruit blanc analogique dans votre chambre ou téléchargez une application de bruit blanc (n’oubliez pas de mettre votre téléphone en mode avion s’il est dans votre chambre la nuit).

Rendez votre environnement de sommeil plus simple et plus relaxant.

Nettoyez votre chambre pour la rendre moins encombrée visuellement; que ce soit votre style préféré ou non, envisagez un décor minimaliste pour votre espace de sommeil. Considérez votre lit comme un lieu de sommeil, de sexe et de conversation intime, mais pas de manger, de lire, de jouer sur votre téléphone ou de regarder la télévision. Bien qu’il soit essentiel d’éviter une conversation stressante avec votre partenaire, l’intimité physique (avec un partenaire ou avec vous-même) est un excellent moyen de créer le climat hormonal qui vous aide à vous détendre dans un état de sommeil réparateur. Ajustez le thermostat pour des températures de sommeil idéales – environ 65 ° F ou 18 ° C – et envisagez quelques exercices de respiration profonde ou quelques minutes de méditation dans cet espace frais, faiblement éclairé et relaxant. N’êtes-vous pas somnolent à lire à ce sujet?

Créez un rituel nocturne.

Lisez un livre, blottissez-vous avec vos enfants ou votre animal de compagnie, prenez un bain chaud avec des sels d’Epsom et des huiles essentielles relaxantes comme la lavande, ou prenez une tasse de tisane. Gardez un bloc-notes à côté de votre lit et si pendant ces moments de détente vous trouvez une idée créative ou un élément pour votre liste de choses à faire, notez-le. Vous vous déchargerez de la responsabilité de vous en souvenir, ce qui permet à votre cerveau de se détendre plus complètement.

Pendant que vous lisez mes recommandations pour dormir, vérifiez avec vous-même. Y a-t-il des idées que j’ai mentionnées auxquelles vous résistez immédiatement? Revenez en arrière et relisez les paragraphes ci-dessus, en notant une ou deux recommandations auxquelles vous vous sentez le plus résistant – vous vous disputez sur sa validité ou vous la rejetez comme étant particulièrement inutile. Ce sont les endroits où je veux que vous commenciez votre pivot vers un schéma de sommeil d’automne. Penchez-vous vers les endroits où vous résistez le plus, comme ranger votre roman au rythme effréné ou abandonner votre 15 h 00. cappuccino. Ce à quoi nous résistons le plus émotionnellement est souvent ce qui nous sera le plus bénéfique.

Ce principe s’applique également à nos autres comportements clés. Remarquez les choses auxquelles vous résistez et au lieu de les rejeter par réflexe, je vous mets au défi de les embrasser. Je détestais absolument le yoga, et plus récemment, je l’ai trouvé transformateur, mais cette découverte ne pouvait se produire qu’une fois que je me suis penché dans l’espace inconfortable et maladroit. Je soupçonne que vous découvrirez quelque chose de vraiment utile une fois que vous utiliserez l’indicateur de résistance interne comme guide vers vos changements les plus percutants.

Extrait de The 4 Season Solution de Dallas Hartwig. Copyright © 2020 par l’auteur. Utilisé avec l’autorisation de l’éditeur. Tous les droits sont réservés.