5 conseils pour travailler à domicile pendant la quarantaine (et ne pas échouer)

L’apparition du nouveau coronavirus change la vie de nombreuses personnes dans le monde.

L’épidémie de la maladie qui a déjà tué plus de 7 000 personnes sur la planète et infecté des centaines de milliers de personnes a amené plusieurs gouvernements à prendre des mesures drastiques pour empêcher sa propagation.

Parmi eux figurent des restrictions à la circulation des personnes et la demande de rester chez elles.

Par conséquent, il est probable que Des milliers de personnes travaillent pour la première fois depuis leur domicile et font ce qu’on appelle le travail à distance.

Mais ce style d’emploi n’est pas nouveau et a gagné du terrain ces dernières années.

Environ 3 millions de professionnels font du télétravail depuis chez eux en Amérique latine, selon Workana, une plateforme d’offres d’emploi et de demande pour les indépendants de la région.

Et la prévision est que d’ici 2035, il y aura plus d’un milliard de télétravailleurs dans le monde.

Personne ne dit que l’équilibre entre le travail à domicile est facile. BBC / .

Il s’agit d’une prévision faite avant l’épidémie de coronavirus, et le nombre d’employés distants devrait être encore plus élevé, ont déclaré des experts à BBC Mundo.

Mais si vous faites partie de ceux qui doivent travailler à la maison pour la première fois en raison de cette épidémie de coronavirus, vous pouvez rencontrer des difficultés ou des incertitudes.

Quelle est meilleure façon d’être efficace et garder le moral?

Voici cinq conseils pour travailler à domicile pendant la quarantaine des coronavirus et ne pas échouer.

1. Habillez-vous!

Pour certaines personnes, être en pyjama toute la journée est l’aspect le plus tentant du travail à domicile.

Mais le bain et l’habillage amélioreront non seulement votre état mental, mais vous prépareront psychologiquement à commencer à travailler, dit un article des journalistes économiques de la BBC Eleanor Lawrie et Sara Parry.

Le style de vêtements que vous portez au travail dépend du type de personne que vous êtes et de la nature du travail que vous avez. Certaines personnes trouvent que s’habiller formellement est utile et approprié si elles doivent passer des appels vidéo.

Je pense que l’un des points importants à faire #HomeOffice est de se baigner, de s’habiller, de manger aux mêmes heures à chaque fois, ce qui donne au cerveau un avantage pour se préparer à une dure journée de travail. A cela nous ajoutons de la bonne musique, sûrement encore plus productifs nous sommes #SiSePuede

– Marina Martínez G (@Lumartinezg) 17 mars 2020

Mais pour beaucoup d’autres, s’habiller pour aller au travail est également obligé de se baigner et de changer les vêtements qu’ils associent au sommeil et au repos, même si cela signifie simplement porter un T-shirt ou un jean propre.

De même, changer vos vêtements de travail lorsque les heures de travail sont terminées – même si vous êtes à la maison – aide votre cerveau à comprendre que la journée est terminée.

2. Fixez des limites

Si vous travaillez pour une entreprise, vous avez probablement fixé des horaires de travail et il est important de s’y tenir lorsque vous travaillez à domicile.

Commencez votre journée en même temps que vous arrivez normalement au bureau ou lieu de travail, et terminer votre journée en même temps.

Em Sheldon, un blogueur et écrivain indépendant vivant à Londres, dit que continue une routine tout en travaillant à domicile.

Elle conseille «d’aller au lit à une heure raisonnable pour dormir suffisamment puis de se réveiller à l’heure habituelle».

Lorsque vous travaillez à domicile, il est bon de garder des routines et de terminer avec des heures de bureau régulières. BBC / .

«Je laisse également mon équipement de gym prêt, ce qui signifie que je dois me lever et partir» ou, dans le cas de la quarantaine des coronavirus, faire la routine d’exercice depuis chez moi.

«Une fois que vous faites quelque chose encore et encore, cela devient une habitude. La première semaine peut être difficile, mais cela fait partie de votre routine “, dit-il.

À la fin d’une journée de travail, il est préférable d’éteindre l’ordinateur, de trier les papiers et autres éléments.

Si vous avez de l’espace, réservez un espace spécifique et séparé dans votre maison où vous pourrez vous installer, idéalement avec un bureau et une chaise similaire à votre lieu de travail.

Le conseil du UK Health Service est que vous devez régler une chaise pour pouvoir utiliser le clavier avec vos poignets et vos avant-bras droits et au niveau du sol.

Cela fait longtemps que je n’ai pas fait de bureau à domicile, mais quand j’ai fait ce qui m’a beaucoup servi, c’était d’avoir des horaires bien définis:

– à ce moment-là, vous vous levez, vous baignez, prenez le petit déjeuner et vous habillez

– vous commencez à travailler

– vous faites une pause

– tu manges

– tu travailles toujours

– vous arrêtez de travailler

– catpow3r #Pixelbits (@ catpow3r) 17 mars 2020

S’il y a d’autres personnes dans la maison, il est essentiel trouver un espace où vous ne serez pas dérangé.

Ou ce que le professeur Robert Kelly a vécu en 2017 lors d’une interview en direct avec la BBC et ses deux fils l’ont interrompu en créant une vidéo virale qui a été vue plus de 30 millions de fois.

Il est également important de ne pas «sur-exploiter», car vous avez hâte de travailler à domicile, explique Ross Robinson, qui gère une équipe de pigistes dans son cabinet de conseil Ignata.

«Beaucoup de gens ont tendance à trop communiquer lorsqu’ils travaillent à domicilesoit en voulant être «vu» pour s’assurer que les gens savent ce qu’ils font. C’est bien, mais n’en faites pas trop », dit-il.

3. Sortez de la maison (si vous n’êtes pas isolé)

Le travail à domicile ne doit pas signifier que vous restez enfermé toute la journée, sortez au moins une fois, si vous le pouvez.

Changer l’air aide à défaire les blocages mentaux et cela vous donnera une nouvelle paire d’yeux pour n’importe quelle tâche que vous faites.

Quitter la maison, dans la mesure du possible, aide à résoudre les obstacles mentaux. BBC / .

Matthew Knight, fondateur de Leapers, un groupe qui aide les pigistes et les pigistes, dit quitter votre maison tôt le matin, même si c’est juste pour une promenade autour du bloc, puis vous aide à vous sentir comme il est temps de travailler.

“Il y a un angle mental pour chaque individu qui vous fait sentir que vous travaillez”, dit-il. «Trouvez des moyens de fixer ces limitessinon il devient difficile de se déconnecter ».

Si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez même apporter l’ambiance de bureau à la maison.

«J’aime l’agitation des gens, alors j’utilise le son pour aider à créer un peu de cette atmosphère», explique Gillian Roche-Saunders, dont le cabinet de conseil Adempi Associates travaille à distance.

Elle porte un application qui joue des sons de fond, comme un train qui se déplace le long des voies, ou la conversation d’un café.

4. Parlez au téléphone

Lorsque vous êtes au travail, vous êtes plus susceptible d’interagir avec des collègues, mais lorsque vous travaillez à domicile, vous pouvez passer toute la journée sans parler à quelqu’un.

Prenez le temps de décrocher et d’avoir une vraie conversation, au lieu de tout faire avec le courrier électronique et la messagerie instantanée.

Il est très probable que vous passiez la journée sans parler à quelqu’un. C’est donc une bonne idée de téléphoner à vos collègues. BBC / .

“De plus en plus de gens utilisent le courrier électronique au lieu de décrocher et de parler à leurs collègues et contacts”, explique Hugo Mortimer-Harvey, qui travaille à distance depuis l’Espagne en tant que consultant indépendant en relations publiques depuis 2018.

«Lorsque vous passez la journée à travailler seul, appelez les gens et discutez peut être beaucoup plus stimulant et productif qu’une chaîne de courriels “, ajoute-t-il.

Equal a ses charmes le bureau à domicile pic.twitter.com/fvqi00kVgk

– Vicu (@rodvicuna) 17 mars 2020

Jack Evans est psychologue au sein du cabinet de conseil en bien-être au travail Robertson Cooper, qui prévoit que tout son personnel travaille temporairement de chez lui au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Son plan est parlez-vous pendant 30 minutes chaque jour par vidéoconférence.

«Vers midi, nous parlerons d’appels vidéo et de rien en particulier. C’est pour s’assurer que les gens ne perdent pas leur lien social. »

5. Faites des pauses régulières

Il est bon d’avoir une routine lorsque vous travaillez à domicile, mais le travail ne doit pas devenir monotone. Vous ne devez pas rester collé à l’écran de l’ordinateur toute la journée.

Il est important de prendre des pauses régulières, levez-vous de votre bureau et bougez comme vous le feriez dans un bureau.

Beaucoup de gens recommandent la technique Pomodoro pour faire des pauses tout en travaillant à domicile. BBC / .

Des études scientifiques ont montré que de courtes pauses pendant la journée sont plus bénéfiques que des pauses moins fréquentes mais plus longues.

De nombreux travailleurs à distance recommandent tLa technique de Pomodoro, une méthode de gestion du temps qui divise tou journée de travail en blocs de 25 minutes. Chaque période est suivie d’une pause de cinq minutes.

Si quelqu’un va commencer avec #HomeOffice et #HomeSchool, je partage quelques conseils: établir des horaires,

Préparez-vous, désignez et réparez votre espace de travail, planifiez vos tâches, restez connecté avec votre équipe, passez des appels vidéo, connaissez la technique Pomodoro pic.twitter.com/D37zxoClN0

– Fernanda Gandara (@fer_gandara) 17 mars 2020

Ceci est conseillé par Ellie Wilson, co-fondatrice du service d’assistant virtuel Virtalent qui a une équipe de plus de 50 travailleurs à distance.

«Il est important de s’arrêter, de s’étirer, de bouger et même de faire une courte promenade pour faire une pause entre le travail et l’écran», dit-il.

“Être enfermé sans arrêt pendant une pause peut signifier que votre niveau de productivité baisse, que vous vous fatiguez davantage et que vous êtes moins motivé pour accomplir ce sur quoi vous travaillez.”