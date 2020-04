5 conseils pour utiliser les masques de coronavirus (et comment créer les vôtres) – .

Le CDC recommande maintenant l’utilisation de masques en tissu dans les lieux publics afin de réduire la propagation du nouveau coronavirus.

Les masques en tissu peuvent ne pas être aussi efficaces que les masques chirurgicaux ou les respirateurs N95, mais le grand public devrait éviter d’acheter des masques de qualité médicale, qui sont rares et devraient s’adresser aux professionnels de la santé avant tout le monde.

Les couvre-visages de toute sorte ne réduiront pas le risque de transmission du COVID-19 ainsi que d’autres précautions essentielles. Des mesures strictes de distanciation sociale, le lavage fréquent des mains et le fait de ne pas toucher le visage sont encore plus critiques que l’utilisation de masques dans les lieux publics.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont changé d’avis sur l’utilisation des masques pour le grand public en quelques jours seulement. Ce n’est que la semaine dernière que nous avons examiné les comparaisons entre l’Asie, les États-Unis et l’Europe en ce qui concerne l’utilisation de masques en public. Nous avons vu des études selon lesquelles le nouveau coronavirus peut persister dans l’air dans de soi-disant micro-gouttelettes qui ne se déposent pas sur le sol aussi rapidement que des gouttelettes de plus grande taille. Certains ont émis l’hypothèse que le virus peut voyager sur des distances plus grandes que les 6 pieds qui apparaissent dans tous les avertissements de distanciation sociale COVID-19. Le CDC a ensuite recommandé que les gens portent des masques en tissu au lieu des masques chirurgicaux et des masques N95 (que nous appellerons désormais des respirateurs) qui sont rares pour les travailleurs de la santé. Il s’agit d’un changement radical de politique qui ne devrait pas passer inaperçu. Voici donc quelques conseils pour tirer le meilleur parti de l’utilisation des masques dans les semaines à venir.

Ne pas amasser de masques

Faites exactement ce que le CDC vous dit, optez pour des masques en tissu et des masques réutilisables plutôt que de thésauriser des masques chirurgicaux et des respirateurs N95 dont les professionnels ont désespérément besoin. Les choses s’amélioreront à l’avenir en ce qui concerne l’approvisionnement, mais ce sont les médecins, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les flics, les militaires et tous les autres qui combattent COVID-19 sur les lignes de front qui ont un besoin beaucoup plus grand. Plus ces personnes bénéficient d’une meilleure protection, plus elles ont de chances d’aider plus de patients et de sauver des vies.

Le personnel médical est exposé au virus plus que la plupart, car de nombreux hôpitaux sont submergés de patients COVID-19. Si vous vous promenez dehors ou allez chercher de la nourriture tous les quelques jours, vos chances de contracter le nouveau virus sont beaucoup plus faibles. Les scientifiques ont peut-être prouvé que le virus peut flotter dans l’air, mais on ne sait pas combien de virus en aérosol vous inhaleriez pour développer la maladie. Sans oublier que l’éloignement social est le facteur critique pour éviter le nouveau coronavirus.

Si vous avez des masques chirurgicaux et des respirateurs N95, vous devriez envisager de les donner à des professionnels de la santé et d’en fabriquer vous-même à l’aide du guide simple ci-dessous. Vous pouvez également utiliser notre guide de masque facial DIY coronavirus pour créer des masques encore plus efficaces. Ou vous pouvez en tirer le meilleur parti en ne sortant que lorsque vous en avez besoin. De cette façon, l’approvisionnement durera plus longtemps et vous n’aurez pas à acheter plus de masques. Vous ne devez absolument pas vous presser de commander de grandes quantités en ligne. Vous pouvez acheter des masques réutilisables et compter sur ceux-ci jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de fournitures pour faire le tour.

Nous devrons probablement tous porter des masques pendant une période prolongée, mais l’offre devrait s’améliorer considérablement au cours des prochains mois.

Quelle est la différence entre les masques?

Le chirurgien général, le Dr Jerome Adams, explique dans cette vidéo du CDC comment vous pouvez faire votre propre masque en tissu, comme un vieux t-shirt ou un bandana, et des élastiques. Le port d’un foulard ou d’un bandana pourrait être tout aussi efficace lorsque vous faites affaire avec des épiceries, des pharmacies et tout autre endroit où vous pourriez avoir d’autre choix que de vous rapprocher un peu des autres, mais le volume potentiel de virus aérosolisé vivant est peu probable d’être élevé.

Le CDC a de nombreux tutoriels pour vous aider à fabriquer des masques à partir d’autres produits ordinaires que vous pourriez avoir dans la maison. Les masques utilisés dans les hôpitaux seront différents. Ce sont les masques chirurgicaux susmentionnés et les respirateurs N95.

Un masque chirurgical ressemble à ceux de l’image ci-dessous. Il est également fait de tissu et le masque chirurgical n’est pas réutilisable. Ce n’est pas aussi bon que de protéger le porteur contre les aérosols comme le respirateur N95, car ils ne forment pas un joint parfait autour de la bouche et du nez. Celles-ci sont davantage destinées à empêcher la propagation de germes du porteur à d’autres – en particulier, aux patients subissant une intervention chirurgicale.

Le N95 est la norme souhaitée pour les soignants médicaux, car il offre plus de protection contre le nouveau coronavirus dans un environnement contaminé comme les hôpitaux. Le N95 peut être nettoyé, mais ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire à la maison si vous en avez un. Des systèmes de décontamination spécialisés doivent être employés pour nettoyer les masques afin de les réutiliser dans un cadre médical.

Comment manipuler votre masque

Que vous ayez accès à un masque chirurgical ou à un respirateur N95, ou que vous fabriquiez votre propre masque facial contre les coronavirus, vous devrez vous entraîner à l’utiliser de manière responsable afin qu’il ait réellement une chance de fournir une protection. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique toujours que seuls les agents de santé et les personnes présentant des symptômes portent des masques de protection. Mais quelle que soit la politique, les mêmes règles s’appliquent pour le port de masques.

La vidéo ci-dessus explique comment mettre correctement un masque et comment le jeter. Il est important de noter que les masques jetables et les respirateurs N95 ne doivent pas être réutilisés. Si vous créez votre propre masque, vous devez le traiter de la même manière. Retirez-le lorsque vous êtes à la maison et mettez-le au lavage avec les autres vêtements que vous utilisez. Si vous êtes absent depuis si longtemps que le masque est humide, il doit probablement être remplacé. De plus, vous avez été absent de la maison trop longtemps en général et vous devriez prendre plus de précautions.

Ne baissez pas votre garde

L’un des problèmes des masques qui inquiètent certains professionnels de la santé est qu’ils peuvent donner au porteur un faux sentiment de sécurité. Maintenant que vous avez une couverture sur votre visage lorsque vous achetez de la nourriture et d’autres produits essentiels, vous ne devez toujours pas baisser la garde. Le virus peut encore survivre sur des surfaces, et toucher vos yeux, votre souris ou votre nez est toujours le type de comportement à risque qui peut vous infecter.

Placer un objet sur votre nez et votre bouche puis respirer à travers n’est pas une solution parfaite. Vous voudrez peut-être gratter sous le masque ou simplement le toucher pour le réajuster. Non! Supposez simplement que les objets autour de vous sont contaminés, mains et masque inclus. Retirez le revêtement comme indiqué dans la vidéo ci-dessus, jetez-le et lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau.

Le masque n’est pas non plus un passeport pour parcourir les rues. La meilleure façon de lutter contre COVID-19 et d’enrayer la propagation est de rester à l’intérieur. Le masque n’est pas efficace à 100%, vous pouvez donc toujours être infecté. Moins vous passez de temps à l’extérieur, mieux c’est pour vous et votre famille. Et, inversement, plus vous restez à l’intérieur, moins vous aurez à vous soucier de fabriquer vos propres masques ou de stocker des fournitures. Vous n’avez pas besoin d’utiliser des masques à la maison.

Enfin, et cela est crucial, n’oubliez pas de vous laver les mains souvent et de désinfecter les surfaces couramment utilisées comme les poignées de porte, les poignées, les comptoirs et les gadgets. Le masque ne vous dégage pas de cette responsabilité.

Pensez à protéger vos yeux

Bien que des recommandations soient en place pour éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche lors de vos déplacements, les masques faciaux vous protègent uniquement contre l’inhalation du virus. Cela signifie toujours que vous pouvez toucher par inadvertance vos yeux pendant que vous achetez de la nourriture, ce qui peut être un comportement à risque. En outre, le CDC avertit que les utilisateurs doivent faire attention à la façon dont ils retirent également les masques de protection pour protéger les yeux:

Les personnes doivent faire attention de ne pas toucher leurs yeux, leur nez et leur bouche lors du retrait de leur visage et se laver les mains immédiatement après le retrait.

Il est logique d’essayer de protéger les yeux également lorsque vous manquez de nourriture et d’articles essentiels. Vous devriez envisager d’associer votre masque de fortune avec des lunettes de soleil ou des lunettes de sport au moins, ou tout autre type de lunettes lorsque vous sortez. Désinfectez ensuite lorsque vous rentrez chez vous et lavez-vous à nouveau les mains.

