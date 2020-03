5 de 51 – Les principales nouvelles du jour – Telemundo Miami (51)

Aujourd’hui est le lundi 16 mars et ce sont les cinq nouvelles les plus importantes de la journée:

1.Les écoles publiques de Miami-Dade et Broward commencent des cours à distance en ligne à cause du coronavirus et à titre préventif pour protéger les élèves. Les autorités ont distribué plus de 42 000 “ordinateurs portables” aux étudiants qui ne les ont pas chez eux. Ceux qui le font peuvent également accéder à la plateforme éducative et suivre leurs activités depuis leur domicile.

2. Le gouverneur de Floride a activé la garde nationale dans le comté de Broward, avec plus de 170 soldats. Il a annoncé que l’État travaillait en collaboration avec le système de santé régional Memorial pour créer un point de diagnostic dans la voiture, dans le style Drive through, qui, selon lui, serait très pratique pour les personnes âgées qui ont d’autres maladies et maintenant avoir des symptômes respiratoires.

3. Walmart a réduit les heures d’ouverture de ses magasins pour permettre aux employés de reconstituer, nettoyer et désinfecter les étagères. Pour cette raison, ils n’ouvriront que de 6 heures du matin à 11 heures du soir. Bien que certains Walmart Plus ne soient pas affectés par ce changement. Les magasins qui ne fonctionnent pas 24h / 24 conserveront leurs horaires habituels.

4. Comcast, AT&T et Verizon ont décidé de ne pas annuler le service Internet en raison de l’urgence du coronavirus. Cette période de grâce est pour les deux prochains mois. Ils ont accepté de libérer le signal des “hotspots” pour quiconque en a besoin. Comcast a augmenté la vitesse d’Internet sans frais pour ses clients à faible revenu. Et AT&T ne facturera pas d’amendes pour la consommation supplémentaire de données.

5. Les bibliothèques du comté de Miami-Dade proposent des applications et des ressources en ligne: films, émissions de télévision et livres électroniques. Tout ce dont vous avez besoin est votre numéro de bibliothèque et si vous n’en avez pas, vous pouvez l’obtenir gratuitement dans une succursale ou en ligne. Vous ne devez être résident du comté, travailler ou y aller à l’école.

