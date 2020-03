5 endroits qui ont appliqué des stratégies efficaces contre la pandémie de Covid-19

Il est difficile de trouver quelqu’un qui ne considère pas la pandémie de Covid-19 comme la pire crise mondiale depuis la désastreuse Seconde Guerre mondiale.

Alors que certains pays subissent les pires conséquences (Chine, Espagne, Italie et États-Unis), d’autres ont mis en œuvre des stratégies qui ont ralenti l’expansion du nouveau coronavirus.

Et les stratégies sont variées: elles vont de la massification des tests viraux à l’isolement social extrême, quarantaines localisées et même surveillance des populations les plus vulnérables.

Chez BBC Mundo, nous avons pris plusieurs notes sur ces “histoires de réussite”, nous les compilons ici et, attention aux spoilers: ils sont tous d’accord sur une chose, ils se sont engagés à effectuer une analyse de masse et pas seulement les personnes gravement malades.

1. Pourquoi l’Allemagne a-t-elle un nombre de morts aussi bas pour Covid-19 que pour les autres pays?

Bien qu’il soit le cinquième pays avec le plus grand nombre d’infections au monde selon Covid-19, le nombre de victimes mortelles du virus est beaucoup plus faible que celui d’autres pays qui ont signalé un nombre similaire d’infections, comme l’Espagne, l’Italie ou Royaume-Uni.

L’Allemagne a indiqué qu’elle avait la capacité de faire 160 000 tests par semaine pour détecter le coronavirus. .

“Bien que nous ne connaissions pas la raison précise, la vérité est que nous avons recommandé, à partir du moment où nous avons eu connaissance de l’urgence, augmenter le nombre d’examens au sein de la population et ainsi réduire les risques de contagion “, a déclaré l’Institut de virologie Robert Koch, responsable de la stratégie allemande contre covid-19, à la demande de la BBC Mundo.

L’une des clés d’une faible mortalité pourrait être l’identification précoce des porteurs de virus, ce qui ralentit la propagation de la maladie.

Les autorités allemandes ont indiqué qu’elles étaient capables de réaliser 160 000 tests de diagnostic par semaine.

D’autres pays qui ont également plusieurs dizaines de milliers d’infections confirmées réservent des tests de laboratoire pour confirmer qui a le virus aux patients présentant des symptômes plus inquiétants et ne testent pas ceux qui présentent des symptômes bénins.

2. Comment le Japon a réussi à contrôler Covid-19 sans recourir à l’isolement général obligatoire

Confronté à la pandémie de Covid-19, le Japon était un terrain fertile pour que le virus fasse de graves ravages: il a la plus forte proportion de personnes de plus de 65 ans sur la planète et a un niveau élevé de consommation de tabac, ce qui rend sa population plus vulnérable aux maladies respiratoires.

Mais, contrairement à d’autres pays qui ont recouru à l’isolement social pour limiter la propagation du virus, les Japonais ont choisi de continuer à se presser lors d’événements publics tels que l’observation des célèbres cerisiers qui commencent à fleurir à cette période de l’année.

Bien qu’elles recommandent l’éloignement, les autorités n’ont pas forcé la population aux mêmes mesures extrêmes qui ont été prises en Chine, en Espagne ou en Italie ces dernières semaines.

Par rapport à la Chine et la Corée, les taux de contagion et de mortalité au Japon sont beaucoup plus faibles. L’une des raisons à l’origine de ces chiffres est peut-être la réaction rapide du pays pour identifier les poches d’infection et protéger la population la plus vulnérable, ainsi que sa concentration sur les «groupes épidémiques».

3. Détectives des maladies luttant contre l’épidémie à Singapour

Les examens et l’isolement social ont été les principales mesures pour contenir le nombre d’infections par covid-19.

Mais Singapour est allé plus loin: il a utilisé des détectives de maladies pour savoir où se trouvait le virus dans le pays. Et il a donc réussi à couper la chaîne de contagion des foyers d’infection.

Singapour a un programme sophistiqué et étendu de suivi des contacts qui suit la chaîne du virus d’une personne à l’autre, permettant aux individus – et à tous leurs contacts étroits – d’être identifiés et isolés avant qu’il ne soit trop tard.

A Singapour, une application est disponible qui informe ceux qui ont eu des contacts avec quelqu’un soupçonné de covid-19. .

Le pays a ainsi pu couper la chaîne de contagion dans l’un des principaux foyers de son territoire.

4. Le peuple italien qui a réussi à contenir la propagation du virus avec une expérience “unique au monde”

Une ville pittoresque de la Vénétie appelée Vo ’Euganeo était à l’épicentre de la pandémie de Covid-19 en Italie.

Et ce fut le théâtre d’une stratégie radicale de lutte contre le virus: à l’école du village, un centre d’analyse pour effectuer le test de contagion à tous les voisins qu’ils le voulaient.

Selon ce que le professeur d’épidémiologie et de virologie de l’hôpital de l’Université de Padoue a déclaré à la BBC Mundo Andrea Crisanti, a réussi à avoir un diagnostic de presque tous les habitants de cette ville italienne.

Et à partir de là, ils ont appliqué une méthode expérimentale qui leur a permis de tirer deux conclusions: “Nous démontrons scientifiquement que la période d’incubation du virus est de deux semaines et que toute stratégie de confinement doit prendre en compte le nombre élevé de positifs asymptomatiques.”

Avec ces données, ils ont réussi à contenir l’épidémie dans cette localité.

En Corée du Sud, 63 décès par coronavirus sont survenus. .

5. La stratégie de la Corée du Sud pour sauver des vies pendant la pandémie

La Corée du Sud est devenue un exemple dans le monde parce que – bien qu’elle soit voisine de la Chine, pays d’origine de la pandémie – son nombre d’infections et son taux de mortalité étaient bien inférieurs.

Selon le gouvernement sud-coréen, environ 10 000 tests y sont effectués chaque jour, ce qui a permis d’isoler la population asymptomatique, qui est l’un des principaux problèmes de propagation de l’infection.

En outre, une autre circonstance qui a contribué à contenir la pandémie sur le territoire sud-coréen a été la mise en œuvre de mesures d’isolement rigoureuses par région. Bien que certaines des mesures aient été critiquées comme des modes extrêmes de contrôle social, les experts consultés par la BBC conviennent qu’elles étaient essentielles pour sauver des vies.

