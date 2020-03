5 mesures économiques sans précédent que certains pays ont prises pour aider les populations à faire face à la pandémie

Alors que les cas de coronavirus continuent de se propager dans le monde, certains gouvernements ont appliqué des mesures exceptionnelles pour atténuer les effets économiques de la pandémie.

L’Italie, le pays avec les personnes les plus infectées après la Chine et qui a décrété l’isolement total, a mis en place une batterie de mesures de secours Ils comprennent la suspension des paiements hypothécaires et fiscaux pour atténuer la pression sur les petites entreprises et les ménages.

Les États-Unis ont réduit ce dimanche taux d’intérêt à presque zéro et a lancé un programme de relance de 700 milliards de dollars dans le but de protéger son économie.

D’autres pays envisagent d’appliquer des mesures pour faire face à la crise, assouplissant la politique budgétaire dans le but d’aider ceux qui sont les plus touchés par la forte baisse de l’activité économique.

Les économistes et les organisations internationales ont averti que nous sommes très proches d’un récession économique mondiale ce qui peut nuire à l’emploi.

Les compagnies aériennes ont calculé qu’elles allaient perdre jusqu’à 113 milliards de dollars de revenus cette année … avant que Trump n’annonce les restrictions de voyage. .

La croissance exponentielle du coronavirus a contraint les autorités à appliquer des mesures de plus en plus restrictives, qui affectent la vie personnelle et professionnelle de millions de personnes.

L’un des secteurs les plus durement touchés a été tourisme international, avec les compagnies aériennes, les hôtels et les agences de voyages qui vivent l’un de leurs pires moments.

Tout cela se passe au milieu du pire krach boursier en plus de trois décennies, ainsi qu’une forte dévaluation des devises en Amérique latine par rapport au dollar et une baisse historique du prix du pétrole.

Ce sont quelques-unes des mesures économiques que certains pays ont prises pour aider les personnes et les entreprises les plus touchées par le coronavirus.

1. Suspendre le paiement hypothécaire

L’Italie a suspendu cette semaine les versements hypothécaires aux familles touchées par le coronavirus.

Cette mesure permet de geler le paiement des prêts hypothécaires à tous ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont été temporairement licenciés de leur entreprise en raison de la pandémie.

L’Italie a mis en place de fortes mesures restrictives sur la circulation des personnes. .

Le terme du moratoire peut venir jusqu’à 18 mois et lorsque les paiements seront recommencés, ils continueront dans les mêmes conditions qu’avant l’interruption.

En vertu de la règle, le gel des paiements n’oblige pas les banques à demander de nouvelles garanties ou à appliquer des commissions ou d’autres frais.

En Espagne, ils étudient la possibilité d’appliquer une mesure similaire.

2. Reportez les impôts pendant quelques mois

L’Espagne a instauré un moratoire sur six mois pour le paiement des impôts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux travailleurs indépendants, avec une réduction des intérêts.

L’Italie a également annoncé qu’elle favoriserait un arrêt du paiement des impôts par les PME (y compris, par exemple, la suspension des cotisations de sécurité sociale), ainsi qu’un moratoire sur les impôts et les cotisations pour les travailleurs indépendants.

Les économistes interrogés par BBC Mundo conviennent que nous sommes “très proches d’une récession mondiale”. .

Le pays envisage également de fournir une aide directe aux secteurs les plus touchés, tels que le transport, la logistique et le trafic aérien, ainsi que des compléments de salaire pour les entreprises de cinq employés au maximum.

3. Prêts aux entreprises

L’Allemagne a promis vendredi liquidité illimitée aux entreprises comme mesure de protection contre les effets de la pandémie.

Il s’agit d’un programme de garantie bancaire publique pour les prêts sans limite maximale. Le gouvernement de la chancelière Angela Merkel a qualifié ces mesures “sans précédent” dans l’histoire du pays.

Vendredi, l’Allemagne a promis des liquidités illimitées aux entreprises. .

L’Espagne a mis en place une ligne de financement spécifique par le biais de l’Institut officiel du crédit pour répondre aux besoins de liquidités des entreprises et des travailleurs indépendants du secteur du tourisme, ainsi que des activités connexes qui sont affectées par la crise sanitaire.

Dans le cas de l’Italie, les petites entreprises peuvent demander un ajournement du paiement d’un crédit.

La France a établi que jusqu’à 70% du crédit devait être garanti aux PME qui avaient des difficultés à obtenir des prêts auprès de leur banque et l’Espagne a également offert des prêts aux secteurs les plus touchés.

4. Réduction des cotisations sociales

La Maison Blanche a proposé de réduire temporairement les cotisations de sécurité sociale afin que le revenu net des travailleurs après impôts et retenues soit plus élevé.

L’objectif est pour les Américains avoir plus d’argent dans leur compte bancaire à la fin du mois et peut plus facilement faire face aux difficultés posées par l’épidémie.

En France, des mesures ont été mises en place comme autoriser le paiement par tranches de cotisations sociales des entreprises.

5. Financement de la réduction du temps de travail

L’Allemagne a approuvé un plan pour soutenir les entreprises qui doivent réduire le nombre d’heures travaillées.

Le système allemand établit que l’agence publique pour l’emploi finance jusqu’à 60% de la perte nette de salaire causée par réduction des heures travaillé. Dans le nouveau scénario d’urgence, ce système est étendu.

L’Italie a défini l’octroi d’une aide sous forme de permis de travail aux travailleurs ayant des enfants à charge. .

La France a également mis à disposition des moyens pour que les citoyens qui en ont besoin puissent réduire leur temps de travail.

L’Italie a défini l’octroi d’une aide sous forme de permis de travail travailleurs avec enfants à charge, ainsi qu’une prime d’environ 660 $ US pour les personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile et doivent engager une personne pour s’occuper des enfants.

BBC

Visitez notre couverture spéciale