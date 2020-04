500 corps sont retirés de maisons à Guayaquil, Équateur

Le gouvernement équatorien a révélé lundi (06.04.2020) qu’il avait collecté ces derniers jours au moins 500 corps qui se trouvaient à l’intérieur des maisons de la ville de Guayaquil, celle la plus touchée par la pandémie de coronavirus dans le pays sud-américain.

“Il n’y a plus de cas en attente”, a déclaré à l’agence espagnole Jorge Wated, chef de la Force opérationnelle interarmées (FTC) chargée de la crise à Guayaquil, épicentre de l’épidémie de coronavirus en Équateur, qui a été le théâtre de la semaine dernière. d’une sérieuse accumulation de cadavres.

Wated a déclaré que la FTC, rattachée à l’armée, avait recueilli tous les corps qui se trouvaient dans des maisons à Guayaquil depuis le début de la crise, lundi de la semaine dernière.

La force spéciale “a récupéré quelque 500 cadavres dans des maisons” et “délivré environ 480 certificats de décès qui ont permis à des salons funéraires privés de se déplacer et d’enterrer plus rapidement”, at-il dit.

Le chef de la FTC a expliqué que lorsque son personnel civil et militaire est arrivé à Guayaquil, “ils avaient déjà accumulé des centaines (de morts), plus ceux qui mouraient chaque jour”.

Les parents et le personnel du cimetière de Guayaquil attendent d’enterrer les cercueils des victimes présumées du nouveau coronavirus. (Photo du 04.01.2020)

“En six jours, nous avons réussi à nous équilibrer entre le nombre de décès dans les maisons et ceux que nous avons réussi à collecter”, a-t-il ajouté.

La crise est née de activité réduite des services funéraires, à la suite du couvre-feu de 15 heures décrété pour arrêter la propagation de COVID-19, et la peur d’être infecté par ses opérateurs.

Seule la province de Guayas, dont la capitale est Guayaquil, enregistre aujourd’hui 2 534 cas, soit 67,6% du total du pays (3 747, selon la dernière partie).

Attendez-vous à 3 500 décès supplémentaires à Guayas

Cette situation à Guayaquil a contribué à l’augmentation du nombre de décès dus à l’urgence sanitaire, car ceux qui sont habituels – de 40 à 50 – s’ajoutent à ceux causés par la pandémie et à ceux qui ne peuvent être vérifiés s’ils sont porteurs du virus.

À Guayaquil, le nouveau fait avancer les médecins et les infirmières, la première ligne de choc contre la pandémie. La vitesse de contagion au sein du système de santé de cette ville équatorienne, déjà minée par la vague de patients, pourrait encore l’affaiblir avant le pire.

On prévoit que près de 3 500 personnes mourront du COVID-19 au cours des prochaines semaines seulement dans la province de Guayas et sa capitale, Guayaquil.

Il y a déjà plus de 3700 cas avec 191 décès en Équateur depuis le 29 février. 67% des infections se concentrent dans cette zone du sud-ouest de ce pays de 17,5 millions d’habitants.

Une femme attend les restes d’un parent à l’extérieur d’un hôpital de Guayaquil, en Équateur. (Photo du 04.01.2020)

Le vice-ministre de la santé, Ernesto Carrasco, avait déclaré la veille que 1 600 travailleurs de l’appareil sanitaire étaient infectés. Mais le chef du portefeuille, Juan Carlos Zevallos, a déclaré lundi que ce nombre correspond à des cas suspects, alors que ceux infectés dans le système de santé atteignent 417.

“Nous avons du matériel, des lits, des locaux, mais nous manquons de personnel”, a expliqué Carrasco, alors que le pays compte 4 165 centres de santé, les trois quarts du secteur public.

gs (efe, .)