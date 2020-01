Dans le match le plus important de la première phase de l’Européenne, l’équipe espagnole de water-polo a été développée par l’équipe des Pays-Bas, qui a remporté clairement (6-10) et a présenté sa candidature pour le titre.

L’équipe de Miki Oca était inconnue. Il a fallu près de 13 minutes pour libérer son casier et il perdait déjà 0-4. Le Néerlandais, avec une défense très forte et la belle performance du but de Debbie Willemsz, qui a stoppé les sept premiers tirs de l’Espagnol.