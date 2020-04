6 au 10 et 20 au 23, plages horaires des sports individuels à partir du 2 mai | PracticoDeporte

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé ce jeudi que le activité physique et sport individuel en plein air qui sera autorisé à partir de samedi 2 mai pour les personnes de plus de 14 ans, elle sera limitée aux plages horaires de 06h00 à 10h00 et de 20h00 à 23h00, à condition qu’elle soit réalisée dans la même commune, une fois par jour et en respectant la distance minimale sans contact avec d’autres personnes.

Ces restrictions ne s’appliqueront pas aux municipalités de moins de 5 000 habitants Ils peuvent sortir pour faire du sport ou marcher de 6 à 23 heures.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une limite d’une heure dans les plages horaires sportives ou pas comme pour les enfants, le ministre Illa a guide d’instruction qui sera rendu public demain.

Les heures fixées pour l’activité physique sont les mêmes que pour la paeo adulte, tandis que celle de les enfants les enfants de moins de 14 ans ont de 12 à 19 heures.

De plus, le personnes dépendantes et les plus de 70 ans Ils peuvent partir de 10h à 12h et de 19h à 20h.

Auparavant, le directeur du Center for Health Alerts and Emergencies, Fernando Simón, a déclaré dans son apparence quotidienne que la pratique sportive individuelle du 2 mai n’aura pas pas de “limitation”“et s’applique à tous les sports” si les normes sont respectées. “

“Si je ne me trompe pas, il n’y a aucune limitation pour tout type de sport pratiqué individuellement”, a déclaré Simon lors d’une conférence de presse.

Interrogé sur la possibilité que les athlètes puissent, en plus de marcher ou courir, utiliser un vélo ou une planche à roulettes, le médecin a répondu: “Ou une planche de surf, ou de la planche à voile … Cela dépend de ce que chacun fait ou de l’endroit où il vit, tant qu’il est individuel et que les règles sont respectées”, a-t-il déclaré, bien que les activités dans le la mer est conditionnée lorsque la baignade est autorisée sur les côtes.

Simón a rappelé que, même pratiquée individuellement, l’autorisation de pratiquer le sport “peut impliquer regroupement de personnes cela ne peut pas être autorisé. ”

Dégradé progressif

Comme l’a annoncé mardi le président Pedro Sánchez, lors de la désescalade progressive à mesure que la pandémie de coronavirus est contrôlée depuis le 4 mai Formations individuelles de fédéré et la base des ligues professionnelles. athlètes professionnels Ils pourront commencer à s’entraîner dans des installations sportives et ouvrir centres de haute performance il 11 mai.

De même, il a confirmé que dans les quatre phases qu’ils établissent jusqu’à atteindre la nouvelle normalité, dans la première phase, il a été question des amateurs et des entraînements individuels des fédérations et de la base des ligues professionnelles ». centres de haute performance, “avec des mesures d’hygiène et de protection renforcées et si possible à tour de rôle”, et la formation moyenne en ligues professionnelles.

