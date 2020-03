6 faits pour comprendre l’incroyable sacrifice du personnel médical luttant contre la pandémie de coronavirus

New York couple se marie au milieu de la crise 1:37

(. espagnol) – Selon la Fédération italienne des médecins, au moins 23 médecins italiens sont morts en combattant l’épidémie de coronavirus et 4 824 ont été infectés.

L’Italie est le pays avec le plus de cas de coronavirus après la Chine: il y a plus de 53 000 personnes infectées et plus de 4 800 personnes sont décédées.

Les médecins, les infirmières et le personnel hospitalier sont les personnes à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie dans 189 pays, et ils mettent leur vie en danger chaque jour pour essayer de ralentir la progression de la maladie, travaillant souvent de longues heures et dans des conditions qui ne le font pas. ce sont les idéaux et les exposent à la contagion.

Le simple fait de faire un test de coronavirus les expose à la contagion

L’exécution du test covid-19 sur un patient potentiellement infecté peut être dangereuse, car pour ce faire, le personnel médical doit introduire un tampon au fond du nez et de la gorge du patient et, tout en effectuant cette procédure, la personne peut éternuer ou tousser , ce qui expose le candidat à un risque d’infection, selon l’amiral Brett Giroir du United States Public Health Service.

Pas assez de matériel de protection

Le personnel médical répondant à l’urgence aux États-Unis a du mal à obtenir suffisamment de matériel de protection pour rester en sécurité et prendre soin de ses patients.

Les hauts responsables des soins de santé ont déclaré que les États-Unis ne disposaient pas de suffisamment de matériel médical stocké, comme des masques, des blouses et des gants, pour répondre aux besoins anticipés du système de santé national à mesure que la pandémie se poursuit.

Plusieurs hôpitaux ont été contraints de fabriquer leur propre matériel.

Même les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis Ils ont exhorté à envisager des mesures pour rationner les masques et les réutiliser chez plusieurs patients.

Des médecins d’autres spécialités sont appelés à travailler dans la crise

Les médecins qui n’ont généralement pas effectué de procédures telles que celles requises pour traiter les patients souffrant de crise respiratoire sont appelés à travailler en raison de l’ampleur de l’urgence.

. a entendu plusieurs agents de santé, s’exprimant sous couvert d’anonymat, qu’ils pensaient que l’infection était inévitable.

“Je ne pense pas que l’hôpital va vraiment nous garder en sécurité”, a déclaré un gynécologue obstétricien à New York. “Nous nous sommes tous inscrits à cette course.”

La direction de l’hôpital “nous dit de venir même si nous avons confirmé l’exposition, tant que nous sommes asymptomatiques”, a déclaré un résident de radio-oncologie dans un autre hôpital de New York. Elle a décrit une mentalité de guerre à l’hôpital.

“Mes co-résidents et moi pensons que nous sommes recrutés et terrifiés à l’idée de devoir intuber ou contrôler la ventilation”, a-t-il déclaré, faisant référence aux interventions médicales pour les patients qui sont incapables de respirer par elles-mêmes, qui ne sont généralement pas effectuées par des médecins en leur nom. Campagne.

Ils sont épuisés

L’image d’une infirmière italienne épuisée, effondrée sur un bureau, est devenue le symbole d’un système poussé à l’extrême: travailleurs hospitaliers, infirmières, médecins, héros de la lutte contre le coronavirus ont été amenés au point de rupture.

Une autre photo a capturé une infirmière réconfortant une autre accroupie dans un hôpital de coronavirus à Crémone, en Italie.

De nombreuses photos et histoires d’agents de santé avec et sans équipement de protection ont été publiées sur les réseaux sociaux. Chacun capture le coût physique et émotionnel de cette pandémie.

Comme le portrait des marques laissées sur le visage de l’infirmière Cao Shan après avoir travaillé dans la salle d’isolement de l’hôpital Jinyintan à Wuhan, réservée aux patients atteints de coronavirus.

“Elle et son mari, un médecin qui travaille également à l’hôpital, ont dormi dans le véhicule pendant 23 nuits pour éviter les risques viraux, gagner du temps de voyage et donner à leurs collègues la chambre d’hôtel qui leur a été attribuée à proximité”, a déclaré la légende. .

Il n’y a pas assez de médecins et les étudiants en médecine devront remplir leurs places

Des milliers d’étudiants en médecine à travers l’Europe sont pressés de commencer leur travail tôt dans le but de renforcer les systèmes de santé à travers le continent qui ont du mal à faire face à l’épidémie de coronavirus.

En Italie, les diplômés de la faculté de médecine de cette année pourront commencer à travailler immédiatement en tant que médecins pleinement qualifiés, des mois avant la date prévue.

D’autres pays veillent à ce que les étudiants qui se qualifient rejoignent le marché du travail dès que possible, tout en invitant leurs collègues juniors à faire du bénévolat.

Ils deviennent plus malades que les autres patients

Le nouveau coronavirus semble affecter davantage les agents de santé que les autres qui contractent la maladie, mais on ne sait pas pourquoi, selon les experts de la maladie.

La situation des coronavirus en Amérique latine 2:24

“Nous connaissons la mortalité élevée chez les personnes âgées, mais pour des raisons que nous ne comprenons pas, les travailleurs de la santé de première ligne courent un grand risque de maladie grave malgré leur jeune âge”, a déclaré le Dr Peter Hotez, professeur et doyen. de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

“Il n’y a rien de plus déstabilisant” que les professionnels de santé qui tombent malades, a déclaré Hotez à ., affirmant qu’il faudrait du temps pour déterminer ce qui les rend plus malades que les autres patients.

