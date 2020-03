6 graphiques sur le coronavirus: les données révélatrices des infectés en Chine

Ce qu’un diabétique et un asthmatique doivent faire face au coronavirus 5:21

(CNN) – La plupart des personnes atteintes du coronavirus présentent des symptômes bénins, révèlent les données de la maladie en Chine, où il semble maintenant que le pire de l’épidémie soit passé.

Le mois dernier, des scientifiques du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies ont publié des recherches qui analysent les données des 72 314 premières personnes diagnostiquées avec covid-19.

Les épidémiologistes soulignent qu’il faudra beaucoup de temps pour bien comprendre les mécanismes de l’épidémie de coronavirus, mais les informations publiées par les scientifiques chinois peuvent donner un aperçu des personnes les plus vulnérables au virus.

Les données montrent que les hommes et les femmes ont à peu près la même probabilité de contracter le virus. Lorsque les scientifiques ont examiné 44 672 patients diagnostiqués avec un coronavirus, ils ont constaté qu’il y avait 106 hommes pour 100 femmes.

Cependant, l’impact sur les hommes semble être pire, du moins chez ceux qui faisaient partie de cette étude initiale. Alors que 2,8% des hommes atteints de coronavirus sont morts de la maladie, seulement 1,7% des femmes sont mortes.

Les chercheurs ont également examiné la gravité de la maladie pour ceux qui ont été diagnostiqués. Et il y a une bonne nouvelle: plus de 80% n’ont connu que des symptômes bénins. Maintenant, près de 14% ont été classés comme des cas graves, tandis que l’état d’environ 5% a été jugé critique.

Cependant, même si seule une minorité des cas sont graves et critiques, l’ampleur de la pandémie signifie que les systèmes de santé de nombreux pays commencent à s’effondrer. La ville de Bergame, dans le nord de l’Italie, a été tellement touchée par le coronavirus qu’elle envoie des patients nécessitant des soins intensifs dans d’autres parties du pays.

Dans une autre publication, les chercheurs ont également constaté que les enfants en Chine présentaient des symptômes moins graves que les adultes.

Une étude publiée en ligne dans la revue médicale Pediatrics ce lundi a examiné 731 cas confirmés et 1 412 cas suspects de covid-19 chez des enfants.

Plus de 90% de tous les patients pédiatriques étaient asymptomatiques, présentant des formes de maladie bénignes ou courantes.

Environ 13% des patients testés positifs pour le virus n’ont montré aucun symptôme de la maladie. Sur les 2 143 cas combinés, un garçon de 14 ans est décédé et près de 6% des patients étaient dans un état grave.

Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les enfants atteints de covid-19 n’étaient pas aussi malades que les adultes.

Selon les épidémiologistes, les taux de récupération de covid-19 ne seront pas certains tant que l’épidémie ne sera pas terminée et analysée pour voir les ensembles de données complets.

Cependant, les chiffres de la Chine donnent certains indices que la plupart des gens se remettent de la maladie.

Dans un rapport de situation publié jeudi, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a indiqué que sur les 80 928 cas confirmés, 70 420 personnes ont été “guéries et libérées de l’hôpital”, tandis que 3 245 sont décédées. Les autres sont toujours malades.

Les premières données en provenance de Chine semblent également montrer que plus le patient est âgé, plus il court de risques de contracter le virus.

Bien que la majorité des cas enregistrés impliquent des personnes âgées de 30 à 69 ans, le taux de mortalité augmente à mesure que l’âge des patients augmente.

Selon le document, parmi les personnes de 49 ans et moins, seulement 0,2% environ de ceux qui ont contracté la maladie sont décédés, contre 14,8% des 80 ans et plus.

Les dernières données concernant l’Italie, le pays le plus touché d’Europe, montrent une tendance similaire. Selon l’Institut national italien de la santé, l’âge moyen des personnes décédées après avoir contracté le virus dans le pays est de 80,5 ans, tandis que la moyenne des personnes infectées est de 63 ans, selon le rapport.

En ventilant les chiffres pour l’Italie par sexe, les femmes ne représentent que 30% de tous les décès et leur âge moyen au décès est supérieur à celui des hommes: 83,6 ans.

Cependant, les responsables de la santé en France ont constaté que la moitié des patients souffrant de coronavirus en soins intensifs à travers le pays ont moins de 60 ans, ce qui a incité ce que la santé publique française a appelé une “nouvelle dynamique ”Dans l’épidémie de Covid-19.

“Nous sommes dans une dynamique assez forte, ce qui montre que non seulement le nombre de cas augmente, mais que cette infection entraîne des cas graves … et un groupe de personnes plus jeune”, a déclaré Geneviève Chêne, directrice générale de la santé publique de France, lors d’une interview radio ce jeudi.

Les détails sur ces cas, y compris si les patients avaient des conditions préexistantes, n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les experts ont averti que même si les jeunes ne peuvent ressentir que des symptômes bénins de covid-19, le risque n’a pas encore été pris au sérieux. Si les jeunes sont infectés, ils peuvent transmettre la maladie aux personnes les plus vulnérables, même s’ils ne se sentent pas malades eux-mêmes.

Des problèmes de santé préexistants étaient également un facteur majeur, selon des chercheurs chinois. Les personnes qui avaient des maladies chroniques avant de contracter le virus étaient plus susceptibles de mourir, selon les données.

Le gouvernement italien a également constaté que la plupart des personnes décédées du virus avaient deux ou trois problèmes de santé pré-coronavirus. Parmi eux, l’hypertension était la plus courante, suivie des problèmes cardiaques et du diabète.

Gina Yu, Mia Alberti et Nicola Ruotolo, tous de CNN, ont contribué à ce rapport.

