6 leçons finlandaises de bonheur à apprendre | Comment être heureux

De passer du temps dans la nature, à planifier des soins personnels, voici pourquoi les Finlandais ont réussi à cultiver le bonheur

Image: iStock

Le World Happiness Report mesure à quel point les gens se sentent heureux et pourquoi, et les Finlandais sont des classeurs réguliers. Bien sûr, cela dépend en partie de la façon dont la société est dirigée, ce que nous ne pouvons pas changer, mais cela dépend en grande partie de leurs perspectives et de leur mode de vie. Déterminés à emprunter certaines de ces bonnes choses, nous avons rédigé le Dr Jane Tuomola, une psychologue clinicienne basée à Helsinki, pour découvrir des leçons finlandaises sur la façon d’être heureux.

1 Sortez dehors tous les jours

La Finlande est connue comme la terre de mille lacs, dotée de 39 parcs nationaux et de l’air le plus pur et l’eau du lac la plus pure d’Europe – pas étonnant qu’ils soient si heureux! Et les gens sortent et apprécient le paysage naturel, dès l’enfance. Tous les écoliers font une pause de 15 minutes pour chaque heure d’enseignement, toujours à l’extérieur. “Les enfants ont maintenant tellement de temps devant l’écran et passent tant d’heures assis, mais ici les enfants étudient dur, puis courent et se défoulent, puis reviennent rafraîchis pour se concentrer à nouveau.” Et cet amour féroce du plein air continue. «Passer du temps dans les forêts – ou dans tout environnement vert – est connu pour stimuler le bien-être émotionnel», explique Tuomola. «Les Japonais l’appellent« baignade en forêt », mais les gens le font automatiquement ici. En été, les familles font de la randonnée, du vélo et nagent dans les lacs et, quand il fait froid et sombre, les gens font du ski de fond. Être à l’extérieur tous les jours signifie que vous faites de l’exercice – et de la lumière du soleil. Les deux sont importants pour le bien-être émotionnel. »

2 Planifiez des soins personnels

Le sauna hebdomadaire est sacré en Finlande, et il est plus important que vous ne le pensez. Non seulement il a été prouvé qu’il abaissait la pression artérielle et augmentait la fréquence cardiaque de manière similaire à un exercice d’intensité moyenne, protégeant potentiellement contre les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, il a un impact psychologique profond, soulageant le stress physique et mental. «Chaque famille se voit attribuer un créneau horaire dans le sauna chaque semaine et tout le monde y va», explique Tuomola. “C’est un lien énorme, et c’est très bon pour votre bien-être en termes de détente et de nettoyage.” L’élément important, empruntable, est de prendre un rendez-vous hebdomadaire et programmé pour des soins personnels. Aucune question posée, aucune annulation. Ce n’est pas nécessairement un sauna, c’est le rituel, plutôt que l’activité, qui est important.

3 Repos – sans culpabilité

En ce qui concerne les vacances, la Finlande a fait ses preuves – c’est vraiment mal vu si les gens ne prennent pas leur congé annuel. «La Finlande ferme ses portes en juillet et les adultes qui prennent quatre semaines de congé sont la norme», explique Tuomola. À l’inverse, seulement la moitié des Britanniques prennent la totalité de nos indemnités de vacances, la plupart d’entre nous n’atteignant que 77% de ce qui nous est dû. La peur de prendre du retard est la raison la plus courante de ne pas sortir de notre bureau et 37% d’entre nous ne sont même pas en mesure de passer une seule journée sans consulter nos e-mails professionnels en vacances. «Nous en avons tous besoin pour pouvoir réinitialiser, nous enregistrer et réfléchir à ce qui fonctionne dans la vie et à ce qui est important. Les gens devraient vraiment accorder la priorité à la prise du congé annuel qui leur est alloué », explique Tuomola. Mettez hors de votre bureau, déconnectez-vous et détendez-vous.

4 Continuez à apprendre

Parce que les écoles ne facturent pas de frais et qu’il n’y a pas d’universités privées, en Finlande, l’éducation est un droit, pas un privilège, et tout le monde peut y parvenir, quel que soit son parcours. Il est bien connu que l’acquisition et l’acquisition de compétences sont extrêmement bénéfiques pour la santé mentale, car elles donnent un sens à l’objectif. «Continuer à apprendre signifie que vous pouvez vous réaliser», explique Tuomola. “Cela signifie réaliser votre potentiel créatif, intellectuel ou social – et c’est une référence en matière de bonne santé mentale.” Nous ne pouvons pas imiter leur système éducatif, mais nous pouvons investir dans l’apprentissage. “Si vous avez toujours voulu apprendre à cuisiner, à danser ou à parler une autre langue, c’est quelque chose à privilégier en termes de bonheur.”

5 Soyez reconnaissant

Il y a un finlandais

en disant: “Le bonheur, c’est d’avoir son propre chalet d’été rouge et un champ de pommes de terre.”

la maison d’été est un luxe que la plupart d’entre nous ne peuvent pas se permettre, mais l’expression se résume

à une appréciation pour les petites choses. «Beaucoup de gens pensent que le bonheur signifie

se promener avec ce sentiment constant de joie, mais une satisfaction générale

avec la vie est plus important pour le bien-être général », explique Tuomola. Et gratitude

est la clé de tout cela, quelque chose qui est courant en Finlande. «Je demande souvent aux clients

de penser aux trois choses dont ils sont reconnaissants chaque jour – même si c’est

simplement survivre à une mauvaise journée. »

6 Ne vous laissez pas abattre par le temps…

Pendant l’hiver, le Finlandais ne peut voir que six heures de lumière du jour et les températures peuvent descendre jusqu’à -15 degrés Celsius. Vous pensez que cela pourrait mettre un frein aux choses, mais vous vous trompez. “Il y a un grand dicton finlandais,” Il n’y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements “”, explique Tuomola. “Les gens skient et font du patin à glace, et chaque enfant peut faire du ski de fond presque dès qu’il peut marcher.” de la population. «C’est un sentiment de résilience, de courage et de force que les gens développent», explique Tuomola. «Les gens doivent faire face aux hivers ici, alors ils en profitent et ne se plaignent pas.» Alors emmitouflez-vous et libérez votre sisu intérieur; vous ne pouvez pas changer la météo, alors profitez-en et soyez heureux.

Sommaire

6 leçons de bonheur finlandais dont nous pourrions tous tirer des leçons

Nous sommes tous à la recherche du bonheur, mais les Finlandais semblent l’avoir dans le sac plus que nous tous. Voici six façons d’atteindre le bonheur.

Auteur

Laura Potter

Nom de l’éditeur

En bonne santé

Logo de l’éditeur