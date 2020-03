6 réponses clés sur le plan de relance du Congrès pour faire face à la crise des coronavirus

Sénat américain approuve le plan de relance pour le coronavirus 3:11

(.) – Le Congrès américain se prépare à voter sur le plus important programme d’aide d’urgence de l’histoire du pays, qui vise à répondre à l’épidémie de coronavirus et à ses conséquences économiques. Mais le projet de loi a soulevé plusieurs questions alors que les législateurs se bousculent pour définir un langage spécifique. Voici quelques réponses basées sur les rapports de . sur la question:

Comment et quand vais-je recevoir mon chèque?

Le président Donald Trump et le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, ont prévu que la date soit le 6 avril. Cependant, les fiscalistes (et les législateurs qui travaillent dans ce domaine) sont très sceptiques quant à ce délai. Il ne fait aucun doute qu’ils veulent – et doivent – y parvenir le plus rapidement possible. Il existe également différentes façons de procéder: par le biais de dépôts directs – qui seraient le mécanisme de livraison le plus rapide -, par l’envoi de chèques papier ou même – selon certaines personnes impliquées dans les discussions – par l’envoi de cartes de débit déjà chargées. Mais la réalité est qu’il n’y a toujours pas de réponse ferme. En d’autres termes, le Trésor a beaucoup de travail devant lui.

Une aide aux petites entreprises est-elle incluse dans le plan de relance du Sénat?

L’accent est mis sur les chèques individuels, mais je suis fermement convaincu que les prêts aux petites entreprises sont de loin le point le plus important en raison de ce qui se passe actuellement.

Le projet de loi prévoit 350 milliards de dollars pour les prêts aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif de moins de 500 employés. Le financement serait garanti par la Small Business Administration, mais en réalité les prêteurs seraient les banques et institutions financières agréées qui devraient livrer l’argent plus rapidement. Les entreprises pourraient recevoir jusqu’à 10 millions de dollars de prêts pour couvrir les salaires, les charges salariales, les hypothèques et autres paiements de dettes de leurs employés. Si les fonds sont utilisés à ces fins, les prêts seraient annulés à l’avenir. C’est une bonne affaire si cela fonctionne correctement.

Le régime contient d’autres dispositions relatives aux petites entreprises qui peuvent être utiles et / ou utiles à ceux qui sont admissibles. Assurez-vous de les consulter pour voir si vous pouvez être admissible: un élément clé de ce paquet est d’étendre l’admissibilité aux programmes gouvernementaux (voir: extension / mise à niveau de l’assurance-chômage).

Le chèque est-il basé sur ma déclaration de revenus 2018 ou 2019?

Dans le cadre du plan, les personnes dont le revenu net ajusté est de 75 000 $ ou moins recevraient des paiements directs de 1 200 $ chacun. Mais sur quelle déclaration de revenus est-ce basé?

Si vous avez déjà produit votre déclaration 2019, ce sera la base. Si vous ne l’avez pas fait, la déclaration de 2018 sera prise comme référence.

Le plan comprend-il quelque chose au sujet des prêts étudiants?

Ceux qui ont des prêts étudiants fédéraux recevraient un report de paiement jusqu’en octobre et tout intérêt accumulé pendant cette période serait annulé.

L’accord permet également aux étudiants de garder tout argent non dépensé des bourses Pell ou des prêts étudiants, en plus d’empêcher ceux qui doivent quitter l’école en raison de la pandémie de perdre leur admissibilité aux futures bourses Pell.

Je dois également noter que le projet de loi autorise explicitement les collèges et universités à payer des étudiants pour des programmes d’alternance travail-études, même s’ils ne peuvent pas travailler.

Les étudiants à temps plein seront-ils admissibles aux contrôles de relance?

Ça dépend. Je n’essaie pas d’esquiver la question ici, mais les circonstances de chaque personne sont différentes, donc je ne veux pas généraliser. Supposons qu’un étudiant soit enregistré comme personne à charge par ses parents, ce serait donc un non automatique. Disons également que vous vivez seul, que vous n’êtes pas inscrit comme personne à charge et que vous avez un emploi d’été, ce serait donc un oui.

Les personnes âgées à la retraite recevront-elles également des chèques de relance?

Tant qu’ils ne se présentent pas comme les personnes à charge de quelqu’un d’autre (et, en tant que retraités, ils sont dans les limites de revenu), oui, ils devraient obtenir un chèque.

