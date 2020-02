6 signes que vous êtes avec la bonne personne

L’auteure et animatrice de talk-show TROUVEZ VOTRE PLAISIR, Cynthia Loyst, qui est avec son partenaire depuis environ 20 ans, réfléchit à quelques-uns des signes que vous avez trouvé votre partenaire parfait et que vous êtes dans une relation saine.

Je suis dans la même relation depuis près de vingt ans. Je le regarde toujours et je m’interroge sur la magie qui nous a réunis. Je mentirais si je disais que tout le soleil a été au fil des ans – nous avons certainement eu des moments difficiles. Mais malgré ces défis, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est un grand pour moi. Remarquez que je n’ai pas dit «l’un» – je pense que cette idée est une charge de merde. Imaginez si votre «un» est né dans une autre partie du monde? Ou un autre siècle? Quelle horreur! Mais je pense qu’il y a une poignée de personnes que nous pouvons rencontrer dans nos vies qui conviennent à nos caprices uniques.

Voici quelques façons de savoir si la personne avec qui vous êtes vous convient:

Vous vous connaissez

Vous, mon ami, comme tout le monde, êtes imparfait.

Vous avez votre propre constitution génétique unique et votre histoire personnelle qui a

contribué à la personne que vous êtes, et vous êtes prêt à reconnaître votre

lacunes et erreurs. Vous avez appris à communiquer de manière raisonnable

façons, et vous attendez la même chose de votre partenaire. Vous connaissez également votre valeur et

comprendre que votre plaisir ne dépend pas d’une autre personne, mais entièrement

repose sur vos propres épaules. Avec qui vous choisissez d’être

complément, pas une nécessité.

Vous avez embrassé beaucoup de

Amphibiens

C’est peut-être quelques grenouilles, crapauds ou même un

salamandre ou deux. Vous avez fait très attention à ce que ces différents types

fait ressortir en vous: votre confiance ou vos insécurités, la jalousie ou

la confiance, le calme ou le malaise. Vous avez appris de vos erreurs et savez quoi

fonctionne et ce qui ne vous convient pas, et peut maintenant reconnaître quelqu’un de valeur.

Vous profitez de l’intimité ensemble

Vous connaissez votre corps et ce qui est bon pour vous,

sentez-vous en sécurité en échangeant des idées sur le plaisir et ne jouez pas pour votre

plaisir du partenaire. Vous et votre partenaire reconnaissez que le sexe va refluer et couler

tout au long d’une relation à long terme et savoir créer une intimité au-delà du sexe.

Vous partagez des valeurs

Je connais un couple qui a été ensemble

heureusement depuis plus de vingt-cinq ans. Elle est palestinienne et il est

Juifs – ils sont fondamentalement un microcosme de paix mondiale. Ils écoutent et

bien communiquer et n’est pas enraciné dans le besoin d’avoir raison en tout temps. Prenez un

page de leur livre et trier si vous êtes sur la même page quand il vient

à certains sujets – religion, enfants, circoncision, vaccinations, avortement,

l’égalité des droits et l’argent sont quelques-uns qui me viennent à l’esprit. Il vaut mieux avoir ces

parle le plus tôt possible.

Vous réalisez que le monde n’est pas

Noir et blanc

Ce ne sont pas non plus cinquante nuances de gris. En fait, c’est

un spectre de couleurs. Le monde est complexe et peut apporter joie et douleur, et vous

peuvent être confrontés à des défis imprévisibles. Si vous êtes ouvert, vous

ne fera pas d’ultimatums ou ne fuira pas les affrontements. En fin de compte, vous êtes tous les deux

confiant que vous pouvez relever tous les défis avec votre partenaire dans une empathie

et soigneusement réfléchi.

Vous vous apportez du plaisir

Les relations devraient ajouter quelque chose de significatif à votre vie, ne pas vous faire sentir triste, inouï, solitaire ou en colère. Toutes les relations passent par des moments où vous ne vous réjouissez pas autant, mais tant que le bien l’emporte sur le mauvais, vous faites quelque chose de bien.

Pour en savoir plus sur les idées profondément personnelles de Cynthia Loyst sur la façon d’aller au cœur de ce que vous voulez dans tous les aspects de la vie (que ce soit la famille, la maison, le travail, l’amour et / ou le sexe), procurez-vous une copie de TROUVEZ VOTRE PLAISIR : L’ART DE VIVRE UNE VIE PLUS JOIEUSE.

