65-81. Tombeau du Barça à Gran Canaria sans Mirotic | Sports

Le Barça a vaincu ce dimanche la résistance de l’Herbalife Gran Canaria basée sur les rotations et l’intensité du tableau (65-81) dans un duel dans lequel il a joué au repos pour l’attaquant de puissance Nikola Mirotic, meilleur buteur de la Ligue Endesa.

Le trio Oriola-Higgins-Tomic (44 points sur les trois) a fermé tous les aperçus épiques des insulaires, qui n’ont pu retenir à cette occasion que le succès du géorgien Beqa Burjanadze (13 points et 16 valorisation) et Beirán ( 11 et 3 rebonds supplémentaires).