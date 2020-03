7 activités pour toute la famille à apprécier à la maison tout en prenant des distances sociales

Vous en avez déjà assez de rester à la maison alors que vous êtes normalement en déplacement et au travail, que vous rencontrez des amis ou que vous sortez dîner avec votre famille? Nous pouvons raconter. Mais si l’éloignement social est ce qu’il faut pour assurer notre sécurité et la santé de nos communautés, c’est ce que nous ferons. Heureusement, le livre de Jessica Misener JOMO: CÉLÉBREZ LA JOIE DE MANQUER, est rempli de plus de 350 façons de rester occupé à la maison. Voici quelques activités dont vous et votre famille pouvez profiter dès maintenant!

# 1: Jouez à votre jeu de cartes d’enfance préféré

Étiez-vous un champion junior Uno? Un connaisseur de Crazy Eights? Un pêcheur expert dans Go Fish? Revivez vos jours de gloire avec un simple jeu de cartes, quelques amis proches et un esprit de compétition. Voyez si vous avez encore votre mojo après toutes ces années.

# 2: Faites du camping dans votre jardin

Qui a dit que vous devez partir en randonnée dans le désert pour vraiment

profiter du grand air? Prenez une tente, des sacs de couchage et

couvertures et vos collations préférées, et passez une nuit dans la nature (genre

de). Bonus: lorsque vous campez dans votre propre cour, une vraie salle de bain est

à seulement quelques mètres!

# 3: Détendez-vous avec une vidéo de yoga gratuite

Le yoga est l’un des entraînements les plus faciles à faire à la maison: vous n’avez pas besoin

tout équipement spécial (en plus d’un tapis de yoga facile à trouver si vous

pas de moquette), et c’est un morceau de gâteau à suivre

avec une vidéo en ligne gratuite. Que vous souhaitiez transpirer avec

vinyasa flow, ou vivre une expérience réparatrice plus reposante, numérique

des gourous comme Adriene Mishler et Jessamyn Stanley ne sont que quelques-uns

clics.

# 4: Regardez une livecam pour chiot ou chaton

Si vous n’avez pas d’animal de compagnie, vous pouvez toujours obtenir votre dose de câlin grâce à la magie d’Internet. Il y a des tonnes de sites où vous pouvez regarder des bébés animaux faire toutes sortes de choses adorables en direct. Sur le site Animal Planet, vous pouvez jeter un œil aux sauvetages de chiots et de chaton, et sur Explore.org, vous pouvez avoir un aperçu des chiens-guides en formation. Regarder des créatures câlines en ligne atténuera le stress et égayera votre journée entière.

# 5: Construire un fort de couverture

Une touche d’émerveillement enfantin peut transformer votre propre salon en

un refuge amusant et fonctionnel. Faites comme un enfant et retirez-vous de

le monde sous une grande pile d’oreillers et de couvertures.

Pour aménager votre oasis de confort, drapez des draps ou des sacs de couchage

sur le dos des chaises disposées en cercle ou rectangle. Une fois que vous

avoir un coin résistant aux étrangers, le stocker avec des oreillers et des couvertures,

des collations, des livres ou d’autres activités, et même des lumières de Noël. Si vous

ne vous fiez pas aux membres de votre famille ou à vos colocataires pour ne pas vous immiscer,

souligner votre besoin de solitude avec un GARDER HORS bien placé

signe. Ouf, ils sont partis! Vous pouvez maintenant lire, faire une sieste ou regarder un bon

vidéo dans votre refuge confortable.

# 6: Rejoignez une Fantasy Sports League

Vous pourriez penser que vous devez être un féru de sport pour jouer dans une ligue de fans, mais la beauté des sports fantastiques est que vous pouvez former des équipes au hasard et avoir encore une chance de gagner tout le shebang. Vous pouvez trouver une ligue grâce à un ami ou un collègue, ou en rejoindre une au hasard sur un site de sport fantastique en ligne. Avec les sports fantastiques, vous obtenez la ruée d’encourager vos équipes préférées sans avoir à, vous savez, aller à des jeux réels.

# 7: Concevoir une liste de lecture déstressante

Lorsque vous avez besoin d’écouter le monde, écoutez une liste de lecture personnalisée de toute la musique qui vous fait vous détendre – ou souriez d’une oreille à l’autre. Lancez-le lorsque vous vous sentez fatigué ou bleu, et laissez une bonne musicothérapie à l’ancienne éliminer votre stress.

Pour plus de 350 façons de rendre votre séjour à la maison plus amusant que de sortir, procurez-vous une copie de JOMO de Jessica Misener.

Extrait de JOMO: Celebrate the Joy of Missing Out de Jessica Misener. Copyright © 2019 par Simon & Schuster. Utilisé avec l’autorisation de l’éditeur. Tous les droits sont réservés.