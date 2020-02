7 conseils essentiels de Feng Shui pour votre cuisine

Le petit livre du Feng Shui

Commencez à vivre une vie plus calme et plus équilibrée avec ce guide feng shui tout-en-un qui explique les avantages que cette technique de guérison énergétique peut avoir sur votre esprit, votre corps et votre esprit.

Exploitez l’ancien pouvoir de guérison du feng shui! Désencombrez votre vie, identifiez votre qi et récupérez votre espace avec une toute nouvelle perspective. En choisissant simplement des couleurs spécifiques et en positionnant vos meubles à différents endroits, vous pouvez prendre le contrôle de votre espace et de votre vie.

Le Feng shui est une science ancienne impliquant l’art du placement qui peut apporter de la clarté à votre vie en vous montrant comment désencombrer votre espace et trouver le bon flux d’énergie qui fonctionne pour créer un environnement apaisant et vous apporter de la joie. Dans Le petit livre du Feng Shui, vous pouvez apprendre les bases de cette pratique, ainsi que son histoire et comment équilibrer et harmoniser avec les énergies dans un espace donné – dans votre maison, votre lieu de travail ou votre espace extérieur.

Ce livre magnifique et perspicace favorise la guérison grâce aux choix que vous faites pour les espaces que vous habitez et vous aide à apprendre à vous guérir et à vivre une vie heureuse et équilibrée.