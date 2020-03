7 plates-formes d’appel vidéo que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos amis et votre famille pendant la quarantaine des coronavirus

Ils arrêtent une personne déguisée en dinosaure 1:03

(. espagnol) – Des millions de personnes dans le monde sont confinées dans une certaine mesure pour essayer de stopper la propagation du coronavirus. Et l’un des aspects les plus difficiles de la mise en quarantaine est de ne pas pouvoir partager avec vos amis et votre famille.

Heureusement pour cela, la technologie a des réponses. Découvrez ces outils que vous pouvez utiliser pour éviter de perdre le contact avec ceux que vous aimez le plus et passer un bon moment pendant que vous restez à la maison.

Les résidents de Rome s’unissent dans la prière pour le Covid-19 1:53

1. Skype

C’est peut-être l’application d’appel vidéo la plus connue, et c’est une plateforme très complète qui vous permet également de passer des appels audio, d’enregistrer vos conversations, d’appeler un téléphone et de partager votre écran, entre autres. Les appels audio et vidéo entre les utilisateurs de Skype sont gratuits. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez télécharger l’application sous Windows, Mac OS X et Linux sur votre ordinateur de bureau, et elle est également disponible pour les mobiles dans l’App Store et Google Play. Les appels vidéo peuvent être passés avec jusqu’à 10 personnes dans la version gratuite.

REGARDER: La distance sociale nécessite une distance minimale de 2 mètres (ou 6 pieds): 10 exemples pour bien faire les choses

2. Zoom

Cette entreprise de vidéoconférence a été l’un des gagnants au milieu de la crise des coronavirus. Il existe une version gratuite qui vous permet de faire des appels de groupe jusqu’à 40 minutes. Vous pouvez vous inscrire avec votre e-mail et avoir votre chambre personnelle dans laquelle vous pouvez inviter jusqu’à 100 personnes. Les appels 1 à 1 sont illimités dans cette version gratuite. Il vous permet également de partager un écran et d’avoir un tableau d’écriture. Vous pouvez l’utiliser sur votre ordinateur portable, de bureau et mobile.

Un jeune homme enfreint la quarantaine en Argentine pour avoir joué à Pokémon Go 0:48

3. Houseparty

Il est devenu l’un des plus populaires en ces temps de coronavirus. Il s’agit d’une application que vous pouvez télécharger pour ordinateur de bureau et mobile et qui vous permet de faire des appels de groupe, de discuter et de jouer aux cartes avec des amis. L’application permet un maximum de 8 personnes en un seul appel. C’est gratuit.

4. Facetime

Tous les participants doivent être des utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez inviter jusqu’à 32 participants en les ajoutant directement à l’application avec le numéro ou à partir de vos contacts. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur l’icône de la caméra vidéo et c’est tout.

MIRA: Le gouvernement du Panama ordonne la mise en quarantaine totale du coronavirus

5. Google Hangouts

Si vous avez un compte Google, vous pouvez utiliser cet outil sur mobile et sur ordinateur. Depuis votre compte Gmail, recherchez les hangouts dans le coin inférieur gauche et ajoutez des participants, qui doivent également disposer de Gmail. Il a une limite de 10 personnes.

6. Google Duo

Cet outil Google vous permet de passer des appels vidéo jusqu’à 8 personnes sur différents appareils. Il a des fonctionnalités amusantes, comme “knock knock”, qui active la vidéo en direct avant que l’autre personne ne réponde, comme une bande-annonce de votre appel. Il vous permet également d’envoyer un message vidéo si la personne que vous avez appelée ne répond pas.

Coronavirus: conseils de religieuses cloîtrées pour vivre en isolement 0:39

7. Whatsapp

Comme il s’agit de l’un des outils de messagerie les plus utilisés en Amérique latine, il est également l’un des plus faciles à utiliser. Mais il a des limites: seulement quatre participants et ne peut se faire que par mobile. Vous pouvez appeler directement un contact et en ajouter d’autres, ou activer la fonction dans un groupe et sélectionner les trois autres qui seront dans l’appel vidéo.

.