Moraban Andorre a attaqué Fernando Buesa Arena 27 ans plus tard avec une victoire contre Kirolbet Baskonia, 73-77, ce qui ouvre une brèche dans le classement entre les deux équipes, lors de la dix-neuvième journée de la Ligue Endesa.

Le match intérieur andorran a battu le baskonista avec un bon match de Bandja Sy et Dejan Musli, qui ont ajouté 27 points et 17 rebonds entre eux et ont été très bien soutenus par une excellente direction de Jeremy Senglin.