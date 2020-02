73-77. Valence survit à la révolte étudiante | Réseaux sociaux sportifs

Un partiel en faveur de 10-0 dans les trois dernières minutes, alors que c’était plus difficile, a permis au Valencia Basket de briser sa séquence négative en Ligue et de sortir de la piste d’un Movistar Students qui, bien que confirmé son amélioration, n’a pas pu fermer un triomphe avec lequel il rêvait après de nombreuses minutes de lutte (73-77).

Dans un match intense où ils sont passés de moins en plus, les bateaux-écoles ont touché leur sixième victoire, deuxième consécutive à domicile, avec Aleksa Avramovic et Edgar Vicedo comme principaux arguments, mais ils se sont effondrés au pire moment contre un adversaire dans lequel Bojan Dubljevic a de nouveau été le meilleur (18 points, neuf rebonds, trois passes décisives et 26 évaluations).