73-78. Tavares et Rudy dépêchent Armani Milan | Sports

Quelques arreones ont suffi au Real Madrid pour ajouter leur sixième victoire consécutive en Euroligue de basket-ball contre un Armani Milan qui, bien qu’il ait gagné par dix-sept points, a fini par affronter un rival dans une séquence qui a tiré l’intimidation de Tavares et du L’inspiration de Rudy Fernández et Trey Thompkins pour faire avancer leur objectif d’atteindre les quarts de finale en tête de série (73-78).

Le pivot cap-verdien, avec 13 points, 12 rebonds, quatre blocs et 29 valorisation, a une nouvelle fois été décisif dans un jeu d’alternatives qui devait se jouer à huis clos par précaution pour le coronavirus et dans lequel Rudy, avec 16 points en 21 minutes – beaucoup d’entre eux à des moments clés – et Thompkins, treize ans, a également contribué de manière décisive.