74-84. Betis prolonge sa bonne forme au Nou Congost | Réseaux sociaux sportifs

Coosur Betis a prolongé sa bonne course et a pris le duel entre deux équipes avec le même but, la permanence en Endesa League, dans laquelle Erick Green a été décisif avec 27 points.

L’égalité a été le tonique dominant au premier trimestre. Les deux équipes ont commencé avec beaucoup de respect envers l’adversaire et avec plus d’erreurs que de succès. Une première période avec deux protagonistes pour chaque équipe. Dans l’équipe Manresan, David Kravish a mené l’équipe en attaque avec 7 points, tandis que du côté de l’équipe Betic, Whittington a pris les rênes de l’offensive avec 9 points (10-12, min 8).