76-59 Iberostar Tenerife signe une nette victoire contre les étudiants | Réseaux sociaux sportifs

L’Iberostar Tenerife reste fort à domicile et ce samedi, devant le Movistar Estudiantes, il l’a montré à nouveau avec une victoire par 76-59, dans un match confortable pour ceux de Txus Vidorreta, qui a contrôlé l’accident presque depuis le début.

Le bon début d’Aaron White, qui en 19 minutes sur le terrain a marqué 13 points, a capté six rebonds avec un total de 16 crédits d’évaluation. Autrement dit, un bon match pour la nouvelle incorporation de l’équipe de Tenerife et à laquelle Txus Vidorreta souhaite impliquer la dynamique de l’équipe le plus rapidement possible. Celui qui a été sacrifié à cette occasion était Lahaou Konate, qui n’a pas joué, tout comme Fran Guerra, qui fait plusieurs matchs qu’il n’a pas minutes.