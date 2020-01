77-81. Le retour de Randolph redonne le sourire au Real Madrid | Sports

Le retour d’Anthony Randolph après sa blessure est revenu jeudi sur la voie du triomphe à un brave Real Madrid, qui a mis fin à sa séquence de trois défaites consécutives en Euroligue dans le meilleur scénario possible, le Elias Hand Pavilion de Tel Aviv , où le Macabbi a perdu son statut d’invaincu après dix victoires en autant de performances (77-81).

Avec 19 points, 7 rebonds et 23 évaluations, l’attaquant américain avec un passeport slovène a mené une équipe qui a également souligné par les visiteurs la contribution d’un Facundo Campazzo qui s’est terminé avec 11 points et huit passes décisives et l’intimidation de un Walter Tavares qui a réalisé deux chiffres (onze points, dix rebonds et cinq blocs).