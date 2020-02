78-81. Valencia Basket tombe avec un triplet de Boutelle | Sports

Un triplet d’Axel Bouteille, en l’absence de trois secondes, a scellé ce dimanche le triomphe d’un grand Basket RETAbet Bilbao sur le court d’un Valencia Basket qui était en remorque depuis la fin de la première partie et cela même s’il n’a pas cessé de chercher la victoire Il a été coupé des arguments pour gagner.

La réunion était le premier retour de Rafa Martínez à La Fonteta après avoir quitté le club cet été après onze campagnes et les fans du club valencien lui ont rendu hommage avant et après un match qui maintient Bilbao sixième et lui permet d’ouvrir un écart avec un Valence qui voit les éliminatoires en danger.