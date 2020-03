Le Binational péruvien a payé la vaisselle cassée contre un River Plate issu d’une semaine noire en Copa Libertadores et en Superliga Argentine, et a battu 8-0 ce mardi lors du match du deuxième jour du Groupe D du tournoi continental.

Dans un stade monumental vide à cause d’une sanction qui l’obligeait à jouer à huis clos, l’équipe de Millonario a pu gagner par un marqueur encore plus encombrant, car il a raté deux pénalités aux pieds de l’Uruguayen Nicolás de la Cruz et Ignacio Fernández.