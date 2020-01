81-70. Valence participe sur la piste du CSKA mais ne vous met pas en difficulté | Sports

Le Valencia Basket est tombé jeudi sur la piste du CSKA Moscou (81-70) devant laquelle il a bien concouru les trois premiers trimestres, notamment en première partie, mais qui manquait d’énergie et d’arguments au dernier trimestre pour le mettre en difficulté, en partie à cause de l’excellent pourcentage de trois que les Russes avaient (64%)

Deux trois triples Voigtmann ont ouvert le score mais Valence n’a pas été intimidé. Avec Van Rossom marquant et dirigeant et un Doornekamp pléthorique devançant et bien qu’il n’ait pas maintenu cette position pour son faible pourcentage de trois points, son sérieux défensif lui a permis de garder le tir du CSKA (20-17, m.10 ).