82-62. Valence termine sa semaine fantastique et submerge une pauvre Murcie | Sports

Valencia Basket a terminé sa semaine fantastique ce dimanche et, dans un match tendu parfois, a submergé un pauvre UCAM Murcia (82-62) après avoir fermé sa qualification pour la Copa del Rey il y a sept jours contre le Joventut de Badalona et a gagné les pistes Khimki et Zenit Saint-Pétersbourg en Euroligue.

Le match a commencé rapidement, intensément et uniformément, Jordan Loyd alimentant le marqueur local et Askia Booker faisant de même pour le visiteur. Mais au fur et à mesure que le quatrième progressait, de plus en plus de joueurs valenciens rejoignaient leur coéquipier, notamment Doornekamp et Labeyrie et donnaient à leur équipe l’initiative du choc (19-11, m.8).