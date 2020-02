82-72. Unicaja «fusionne» Kirolbet Baskonia pour insistance | Sports

Unicaja a retrouvé son estime de soi en battant Kirolbet Baskonia, qui a enduré trois périodes et s’est dilué dans la dernière où les tiroirs étaient plus intenses et précis, grâce au travail de l’escorte Jaime Fernández, 21 points, et du centre Rubén Guerrero, 15 points et six rebonds.

L’équipe de Malaga est sortie très motivée avec une course de 10-2 à la minute 3, ce qui a surpris l’équipe de Vitorian, touchée, bien qu’avec l’entrée sur le terrain de l’attaquant lituanien Nik Stauskas et à côté du gardien américain Matt Janning, ils l’ont retourné au marqueur.