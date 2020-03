82-97. Dario Brizuela dirige Unicaja vers la victoire à Badalona | Sports

Darío Brizuela a mené Unicaja à la victoire (82-97) à Badalona contre un Joventut qui a coulé dans les six dernières minutes avec un partiel contre 8-24 et commence à voir le match pour le titre à l’extérieur après sa troisième défaite consécutive à la maison.

La base de Malaga a été le meilleur buteur du match avec 20 points et avec Adam Waczynski, ils ont cassé un match qui a été égalé pendant 34 minutes et dans lequel le noir et blanc a joué les dernières minutes avec plus de cœur que de tête et très peu de succès.