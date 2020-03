83-80. Le Barça réagit à temps pour prolonger sa séquence | Sports

Un partiel de 26-12 au dernier trimestre a donné au Barça la neuvième victoire consécutive en Euroligue (83-80), dans un match où le Bayern Munich, avant-dernier rang, est venu profiter d’un avantage de 17 points à 13 minutes à la fin.

La hiérarchie de Mirotic (auteur de 28 points et 8 rebonds), les points de Cory Higgins (16) et la fierté défensive de Pierre Oriola et Pau Ribas au dernier trimestre ont mis fin à la résistance de l’équipe allemande au Palau Blaugrana, où Monroe (19 points et 8 rebonds) et les quatre triples de Lo (14 points) ont mis les locaux contre les cordes.