85-67. Manresa gagne à nouveau avec un grand match mené par Cvetkovic | Sports

Baxi Manresa a remporté samedi une victoire éclatante contre Casademont Zaragoza, qui a été bloqué contre la défense et l’intensité des locaux. La domination dans le rebond du Baxi (44 rebonds, dont 15 offensives) a soutenu le match catalan, qui a contrôlé le score du premier quart jusqu’à la fin.

Le premier trimestre a été le score le plus bas et non parce que les équipes partiront particulièrement froides. Dans les premières minutes, Manresa n’a pas pu marquer malgré la fin des attaques, mais il a sauvé le domaine du rebond (14 rebonds, dans cette salle, 7 fautes). Ainsi, Saragosse en a profité pour marquer les premiers points et avec deux triplets consécutifs de Brussino a ouvert la première distance sur le tableau de bord (4-10, min. 6).