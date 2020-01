86-82. Le Barça se réveille à temps contre une étoile rouge combative | Sports

Un intense quart dernier a donné au Barça de Nikola Mirotic (25 points et 6 rebonds) une victoire triomphale contre l’Etoile Rouge de Belgrade (86-82) qui, malgré les pertes, s’est imposé au Palau Blaugrana avec son solide basket habituel .

L’équipe Svetislav Pesic, très irrégulière aux deuxième et troisième trimestres, a ajouté la deuxième victoire consécutive en Euroligue grâce aux dix dernières minutes au cours desquelles il a remercié l’intensité de Pierre Oriola, Pau Ribas et Álex Abrines pour arrêter l’équipe menée par l’escorte Lorenzo Brown (15 points et 8 passes décisives).