87-77. Herbalife prétend jouer les barrages avec une bonne victoire contre Valence | Sports

L’Herbalife Gran Canaria a frappé la table avec un triomphe retentissant contre Valence Basket qui lui permet d’apparaître aux positions de barrage de la Ligue Endesa, dans un match où Valence n’a pas trouvé la formule pour ralentir le rythme et l’intensité de l’île (87-77).

L’Américain John Shurna, avec 23 points et 83% en triplets, secondé par la polyvalence de son compatriote Matt Costello – encore 15 et 11 rebonds – et le succès de Demonte Harper – 16 buts – ont désactivé les principaux atouts levantins, dans ce Le tandem Aaron Dornekamp et Vanja Marinkovic -37 points entre les deux.