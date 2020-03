88-92. Le Real Madrid tire Campazzo pour gagner un Unicaja dans le cadre | Sports

Le Real Madrid a battu Unicaja par 88-92 dans un affrontement dans lequel ils ont dominé la plupart du temps, bien qu’ils aient finalement souffert de lier leur neuvième triomphe parmi toutes les compétitions pour la réaction finale des locaux qui, malgré leurs six défaites Ils se sont battus jusqu’au dernier match mais n’ont pas pu prendre le match revanche de la finale de la Coupe perdue il y a deux semaines sur la même scène.

Le groupe dirigé par Pablo Laso, qui prend la deuxième place de la table, a imposé sa loi dès le début et dans les moments décisifs de la main de l’immense Facundo Campazzo et Walter Tavares, mais la Malaga n’a jamais abandonné ni arrêté jouer de vous à vous, au point de dessiner à 88 minutes et demie de la fin, même si Madrid a de nouveau fait pencher la balance en sa faveur ces derniers temps.